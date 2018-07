La Dra. Ana Maria Polo regresa en septiembre y lanza polémica pregunta en Instagram

El público aclama el regreso de la doctora a las pantallas de Telemundo

El nombre de la Dra. Ana María Polo ha estado en boca de todos desde que su programa “Caso Cerrado Edición Estelar” saliera de las pantallas de Telemundo, sin embargo a través de su cuenta personal en Instagram ella ha sido clara y enfática al decir: “Septiembre estaré de regreso. ¡He dicho!“. Por lo tanto para dicho mes y de lunes a viernes en el horario de las 7pm/6c la famosa doctora volverá a la pantalla chica.

Sin embargo la publicación que realizó en Instagram no solo incluye el mensaje antes compartido, sino también una pregunta de su parte para el público: “Quiero saber si me estás esperando. Déjame un mensaje“. La respuesta del público no se hizo esperar.

Cabe señalar que ante el cuestionamiento que le lanzó a sus seguidores y posibles detractores, la conductora se expuso a recibir rechazo o las burlas de parte de aquellos que abusan de la crítica y se expresan con odio a través de las redes sociales. Sin embargo la respuesta del público ha sido sorprendente.

“Si doctora por favor regrese”, “La estamos esperando”, “Bien venida la esperamos con mucho gusto con nuevos casos Dctora Polo bendiciones”, “Quiero que llegue septiembre! Me la paso viendo episodios viejos con la opción On Demand de Xfinity necesito nuevos casos”, escribieron varios de sus más fanáticos.

El cariño del público se manifestó con centenares de mensajes que aclaman su regreso a la pantalla chica, y además le piden de favor que visite países como Chile, Venezuela, Argentina, y México.

Tal parece que la Dra. Ana María Polo es todo un éxito con su afamado “Caso Cerrado” a través de las pantallas de Telemundo. Sus fans aseguraron que a falta de nuevos programas se han conformado con ver las repeticiones e incluso buscar más de ella en las plataformas de vídeos como YouTube.