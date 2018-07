Expulsan a participante de ‘La Academia’ tras haber sido destrozada por Horacio Villalobos

Las cosas se salieron de control durante el programa en vivo

Horacio Villalobos es uno de los jueces más exigentes en “La Academia” y este pasado fin de semana protagonizó uno de los momentos más brutales del programa.

Durante la semana, la participante Mon de Durango se quejó de las críticas que hacía el presentador de televisión los domingos. La alumna del reality show de TV Azteca tenía la intención de reunir a sus compañeros para sacar a Villalobos del programa y lo sometió a votación. La chica salió perdiendo en su intento, pero durante su presentación y su critica, Horacio la destrozó completamente.

“Vi cómo convocaste en un ejercicio de democracia, a una votación para sacarme. ¿Qué pretendías? Las cosas no funcionan así. Un artista debe estar hecho para aguantar las críticas y cuando algo no le guste, no le vas a pedir que se vaya de la sala”, dijo Villalobos durante el programa en vivo.

Pero la frase que más se quedó en el público fue cuando Horacio le dijo, “La diferencia entre tú y yo es que a mí me contrataron y tú hiciste casting”.

Los otros jueces, Edith Marquez, Arturo López Gavito y Edwin Luna, respaldaron a Horacio haciendo eco de lo reprobable que fue su actuación en el escenario y dentro de “La Academia”.

Al final del programa, Mon terminó expulsada ya que recibió la menor cantidad de votos para mantenerse en la competencia.

¡Mira el encuentro explosivo aquí!