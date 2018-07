Prince Royce y estrellas latinas se unen a película ‘Elena of Avalor: Song of the Sirenas’

Actores legendarios como Rita Moreno y Edward James Olmos también serán parte del proyecto

Un grupo de grandes estrellas latinas serán parte de la película televisiva “Elena of Avalor: Song of the Sirenas“, basada en la multipremiada serie de Disney Channel sobre una princesa inspirada en la diversidad latina.

Los actores que prestarán sus voces para la película animada incluyen a Prince Royce, Gina Rodriguez, Rosario Dawson y las leyendas vivientes de Edward James Olmos y Rita Moreno.

El especial también tendrá la participación del actor de “Hamilton”, Javier Muñoz, como el primo de Elena, Duke Cristóbal.

En “Elena of Avalor: Song of the Sirenas”, Elena viajará a Nueva Vista, un lugar que visitaba cuando era niña y reconectará con su primo Duke Cristóbal, quien ha estado vigilando la ciudad. Ahí, se encuentra con un grupo de sirenas y aprende de su historia complicada con los humanos. En su intento por conciliar, Elena se hace amiga de las sirenas para derrotar a la bruja Shuriki.

“Elena of Avalor: Song of the Sirens” debutará en televisión el viernes 21 de septiembre a las 7pm e/p por el canal Disney Junior.

El elenco base de “Elena of Avalor” incluye a Aimee Carrero como la Princesa Elena; Jenna Ortega como la Princesa Isabel; Chris Parnell, Yvette Nicole Brown y Carlos Alazraqui como Jaquins Migs, Luna y Skylar, respectivamente; Emiliano Díez es Francisco; Julia Vera es Luisa; Christian Lanz es Chancellor Esteban; Jillian Rose Reed es Naomi; Joseph Haro es Mateo; Jorge Diaz es Gabe; Keith Ferguson es Zuzo; y Joe Nunez es Armando.

Además de Jane Fonda como la bruja Shuriki, elenco recurrente incluye a Constance Marie, Lou Diamond Phillips, Hector Elizondo, Justina Machado, Jaime Camil, Anthony Mendez, Mario Lopez y Diane Guerrero.