Ricardo Ferretti revela la única razón por la que pudiera dirigir al Tri

El técnico de Tigres UANL se ha negado en varias ocasiones a tomar las tiendas de la selección mexicana

Sólo si Tigres lo despide, Ricardo Ferretti estaría dispuesto a escuchar a directivos de la Federación Mexicana de Futbol para hablar de la posibilidad de tomar la Selección.

El director técnico felino, que ya está siendo candidateado por muchos para el Tricolor ante la inminente salida de Juan Carlos Osorio, habló sobre el tema al finalizar el partido ante San Luis de la Copa MX.

“Tengo tres años, apenas empecé este mes los tres años de contrato con el equipo Tigres y estoy acostumbrado a ser una persona de palabra y cumplir mi palabra y cumplir mis contratos”, afirmó Ferretti cuando se le preguntó por el Tricolor.

“Naturalmente que en el fútbol muchas cosas pueden pasar, sólo si Tigres me despide yo tendría a lo mejor alguna oportunidad de ir a otro equipo, en primer lugar, y si me necesitaran o me quisieran pues sería donde platicar, pero yo pienso cumplir mi contrato con Tigres y si Tigres así lo desea, son tres años que pienso estar con ellos”.

¿Estaría dispuesto a escuchar alguna propuesta de los directivos?

“Sólo si Tigres me despide”, respondió.

¿Se ve en el 2021 con la Selección?

“No, yo creo que a partir del 2021 me veré en casita, en una silla ahí, mecedora, ahí viendo cómo están trotando los niños, los nietos, yo creo que es más ésta visión que la otra”.