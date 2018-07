Deseret Tavares predice la erupción de tres volcanes, terremotos y maremotos

La vidente colombiana también revela el nombre de los países involucrados en la tercera guerra mundial

Predicciones:

Tercera guerra mundial: Irán, Irak, China y Corea del Norte son los países que serán nombrados al inicio de la tercera guerra mundial. Es inevitable, y los resultados van a ser devastadores. La guerra ya está, pero aún no sé cuando se verán los cambios drásticos todavía.

Los niños en la frontera: Regresarán a sus países, una parte de estos niños tienen un tipo de amnistía, pero no todos se quedan. La mayoría se va. Habrán unos que tendrán la fortuna de poder quedarse, pero no todos.

Altas temperaturas: La tierra está caliente. Veo que las temperaturas seguirán aumentando. Los volcanes seguirán estallando. Veremos inundaciones, maremotos… Veo que se detonaran tres volcanes a la vez. Y después empieza una serie de terremotos.

Chiquis Rivera: Chiquis sí se va a casar, y vamos a ver una boda extravagante, pero ella no se queda con esta persona. Embarazo de Chiquis, yo veo que ella no quiere tener hijos, pero veo esa energía presente. Parece que sí está embarazada porque muestra en el presente esa energía de fertilidad y sí la veo embarazada. Es muy reciente porque no debe tener más de dos o tres meses.

Mamá de Luis Miguel: Hace un año y medio dije que él se iba a encontrar con la mamá. Yo veo que él definitivamente la va a tener cara a cara. Veo que sí sabe dónde está, y veo que está cuidado de ella a distancia. Yo diría que la señora sí está viva.

