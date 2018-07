Shakira y el sufrimiento silencioso que vive con Gerard Piqué

Por el momento no habrá boda

Shakira ha admitido que en la actualidad se siente mejor en cuanto al tema de su voz. Aunque en redes como Twitter e Instagram una parte de su público asegura escuchar leves diferencias en comparación con la potencia que la caracterizaba, al cantar, en el pasado. Destacando que ahora utiliza más a las coristas y que además en algunas canciones parece utilizar playback.

Lamentablemente lo anterior también la ha hecho reconocer que tiene temor de perder su voz. “Todavía no estoy libre de todos estos miedos“, dijo la cantante en una entrevista reciente durante su visita a Colombia. Pero estos temores los afronta de la mano de Gerard Piqué, quien también ha sido fundamental en su apoyo.

En conversaciones con la revista Cosmopolitan Shakira incluso reconoció que ni ella ni Piqué están pensando en el matrimonio como un enlace contractual. Sin embargo no descartó la posibilidad al decir “Yo no digo que no a esa posible situación, pero no es una prioridad, en este momento siento que el compromiso mutuo que hemos adquirido al juntar nuestras vidas y convertirnos en padres de estos dos niños, que son una fortuna para nosotros”. Pero también se dice que ni el amor que vive la pareja hace que el futbolista quiera comprometerse de manera legal. Sin embargo, pese a todo los rumores, anterior sí descarta cualquier tipo de separación por parte de la colombiana. Ya que en sus momentos más oscuros ha sido Piqué él que la ha motivado a dar el siguiente paso. Pero también pareciera que lo anterior es uno de sus más fuertes temores.

El tema de su voz fue el mayor problema que afrontó a finales del año pasado, y los constantes rumores que rondaban su relación con Piqué, que aseguraban la separación absoluta de la pareja, que decían que a pesar de que vivían juntos ellos ya no hablaban, solo incrementaban el estrés que tampoco favorecía a su pronta recuperación.

La misma cantante reveló que “Cuando me encontré en esa situación, fueron los días más difíciles”. Actualmente la cantante vive con temor, pero junto a su familia está sacando adelante su nueva Gira El Dorado World Tour.