5 cosas que debes saber sobre las lavadoras de carga superior de alta eficiencia

Las lavadoras de carga superior con agitación todavía se venden más que otros tipos de lavadoras, pero las ventas de lavadoras de alta eficiencia (HE) sin función de agitación han aumentado significativamente en los últimos 6 años y con buenas razones.

«Las lavadoras con carga superior HE ofrecen una mejor eficiencia de agua y energía que muchas máquinas agitadoras que probamos», dice el examinador de Consumer Reports Rich Handel, que supervisa nuestro laboratorio de lavandería. «Y como las lavadoras de carga superior HE giran más rápido que las máquinas agitadoras, extraen más agua y acortan el tiempo de secado».

Productos puestos a prueba en el laboratorio para tu hogar

Para saber qué tan bien limpia cada lavadora, el personal de pruebas lava muestras de tela teñidas con vino tinto, cacao y carbón (que es similar al hollín), entre otras manchas. El objetivo del personal es poner a prueba la lavadora para que podamos ver las diferencias reales entre las máquinas.

También realizamos pruebas para determinar cuán suave es la máquina en las telas, registrar la cantidad de agua y energía utilizada y observar la energía necesaria para secar la ropa (las lavadoras que extraen más agua acortan el tiempo de secado y obtienen una puntuación más alta en nuestras pruebas de eficiencia energética). Nuestros panelistas evalúan los niveles de ruido de cada lavadora durante los ciclos de llenado, agitación/caída, drenaje y centrifugado.

Si siempre usaste una lavadora de carga superior con agitación, podría llevarte un tiempo acostumbrarte a una lavadora de carga superior HE. Aquí hay cinco cosas que debes saber sobre estas lavadoras.

1. Los tiempos de lavado son más largos

Las lavadoras de carga superior HE que probamos, generalmente, lavan una carga de tamaño promedio en 60 a 80 minutos usando el ajuste normal de lavado/suciedad profunda. Eso supera a la mayoría de los modelos de máquinas agitadoras, que, generalmente, tardan de 35 a 70 minutos.

Ahorrarás tiempo si utilizas el ajuste de suciedad normal; algunos modelos tienen otros ajustes de ahorro de tiempo. Por ejemplo, en nuestras pruebas, TurboWash de LG y Accela Wash de Kenmore hicieron el trabajo más rápido sin afectar el rendimiento de la limpieza.

2. La máquina podría ser más grande

Los fabricantes aumentaron la capacidad para que puedas lavar más ropa en forma simultánea. La mayoría de las lavadoras de carga superior HE empleadas en nuestras pruebas han demostrado tener una capacidad de 4.5 pies cúbicos o más (lo suficiente como para que quepa un edredón extragrande), lo cual las hace más grandes que la mayoría de las máquinas agitadoras. Muchas son, además, más grandes que las lavadoras de carga frontal.

Con 6.2 pies cúbicos, las lavadoras de carga superior HE Kenmore Elite 31632 y Maytag MVWB955FW (cada una cuesta alrededor de $1,000) tienen la capacidad más grande entre los más de 100 modelos presentes en nuestras clasificaciones para lavadoras.

Una mayor capacidad suena bien, pero algunas lavadoras son más anchas o más altas que la máquina que estás reemplazando, así que asegúrate de verificar las dimensiones en las clasificaciones.

Una mayor capacidad también puede significar que las cubas (tinas) son más profundas. Cuando vayas de compras, mete tu mano en el interior de la máquina e intenta tocar el fondo. Algunos lectores nos dicen que no pueden, así que terminan usando pinzas o un taburete para recuperar calcetines y otros artículos pequeños del fondo del tambor.

3. La delicadeza no es una característica

«La mayoría de las lavadoras de carga superior HE no son tan delicadas con las telas», dice Handel. «Eso se debe a la combinación de bajos niveles de agua, tiempos de lavado más largos y el roce de las prendas al lavarse». Las lavadoras con agitación, sin embargo, son aún peores debido a los movimientos del poste central del agitador.

El ajuste normal de lavado/suciedad profunda es el más agresivo; por lo tanto, utiliza la configuración de lavado normal/suciedad normal para la mayoría de las cargas y, cuando es posible, la de suciedad liviana. El ciclo delicado es aún más adecuado para tu ropa, ya que es ideal para prendas íntimas y telas delicadas.

4. La ropa puede enredarse

Los bajos niveles de agua y los tiempos de lavado más largos, junto con la alta velocidad de centrifugado, pueden hacer que la ropa se enrede. Esto puede impedir el lavado y el secado.

Para reducir el enredo, lava elementos similares al mismo tiempo, por ejemplo, una carga de sábanas y, luego, una carga de toallas. En lugar de tirar una canasta completa de ropa sucia en la lavadora, agrega varias prendas a la vez. Bajar la velocidad de giro de la lavadora también reduce el enredo.

Luego, antes de colocar la ropa en la secadora, sacude cada elemento uno por uno. Los elementos amontonados tardarán más en secarse.

5. Las cargas pueden desequilibrarse

Una carga de ropa puede desequilibrarse en cualquier tipo de lavadora, pero cada máquina se comporta de manera diferente. Con una lavadora de carga frontal, es posible que ni siquiera te des cuenta de que la carga está desequilibrada porque la máquina está diseñada para corregir la situación. Una señal reveladora es cuando la ropa sale de la lavadora más húmeda de lo normal.

Las máquinas agitadoras, en general, carecen de sensores que detecten una carga desequilibrada, por lo que la lavadora dará golpes e incluso se moverá desde su posición, como si «caminara» por el suelo.

Las lavadoras de carga superior HE no suelen moverse. Estas máquinas intentarán reequilibrar la carga agregando más agua para mejorar la circulación, incluso varias veces. Si no puede reequilibrar la carga, se dará por vencida. Un mensaje de error te alertará de que la carga está desequilibrada. Tu manual de usuario debe indicarte cómo resolver el problema.

Algunos fabricantes advierten que no deben lavarse las prendas a prueba de agua en una lavadora de carga superior HE, ya que esto aumenta la posibilidad de que la carga se desequilibre, mientras que otros sugieren utilizar una velocidad de centrifugado más baja. Por lo tanto, si lavas láminas impermeables u otros artículos con frecuencia, consulta el sitio web del fabricante antes de elegir un modelo.

