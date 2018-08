5 pasos para hacer buenas compras de electrodomésticos para lavar ropa

El ingeniero de pruebas de CR, Richard Handel, que supervisa nuestras pruebas de lavadoras y secadoras, somete a todas las máquinas que evaluamos a muchas pruebas en nuestro laboratorio de lavandería.

Al comprar nuevos electrodomésticos, Handel recomienda concentrarse en los siguientes 5 factores. Consulta nuestras guías de compras de lavadoras y secadoras de ropa y compra los modelos que están en nuestras calificaciones de lavadoras y secadoras.

1. Determina el tipo de lavadora que necesitas

La lavadora es el caballo de batalla de la casa y una máquina mucho más complicada que una secadora, por lo tanto, concéntrate primero en ella.

Las lavadoras de carga frontal suelen obtener los puntajes más altos en nuestras pruebas de limpieza y tienden a usar menos agua que las de carga superior. En estas máquinas el centrifugado rápido de la cuba extrae gran parte del agua, lo que reduce el tiempo de secado. Pero los tiempos de lavado son más largos. Aunque el moho puede ser un problema con cualquier tipo de lavadora, los miembros de CR siguen notificando la acumulación de moho en las lavadoras de carga frontal.

Las lavadoras de carga superior, en general, tienden a costar menos y, dentro de este tipo, “las lavadoras de carga superior con agitador suelen ser la opción más económica”, dice Handel. También ofrecen los tiempos de ciclo más cortos, pero muchos maltratan las telas, sin ser tan eficaces con las manchas difíciles. Además, las lavadoras de carga superior con agitador central utilizan la mayor cantidad de agua de los 3 tipos y extraen menos, lo que aumenta el trabajo de la secadora.

Las lavadoras de carga superior y alta eficiencia (HE), que no poseen agitador, generalmente limpian mejor y tienen mayor capacidad que los modelos con agitador. No obstante, los modelos de HE tienen tiempos de ciclo más largos y también pueden maltratar las telas.

Cuando el espacio es especialmente estrecho, podrías considerar un equipo compacto, pero sacrificas algo: “Los equipos compactos son caros y sus opciones son limitadas; además, el rendimiento varía ampliamente”, dice Handel.

2. Elige el equipo adecuado

“La función del sensor de humedad de la secadora detecta la humedad de la ropa y apaga la máquina cuando la ropa está seca”, dice Handel. “Eso no maltrata tanto las telas y ahorra energía”. Todas las secadoras de tamaño normal en nuestras calificaciones tienen sensores de humedad.

Para conectar tu nueva secadora a la ventilación exterior, utiliza un conducto de metal de calibre pesado con la longitud más corta posible. “A diferencia de los conductos de estilo acordeón de plástico y aluminio, el metal no se doblará y es menos probable que acumule pelusa, lo que reduce el riesgo de incendio”, explica Handel.

3. Calcula correctamente tu espacio

La altura y la profundidad varían mucho de una máquina a otra, por lo que la medición exacta es fundamental, dice Handel. Una máquina con mayor capacidad de carga puede tener una dimensión de 2 o 3 pulgadas más ancha que las 27 pulgadas estándares. (Los equipos compactos, por el contrario, tienen uniformemente 24 pulgadas de ancho).

Mide el área disponible para tu lavadora y secadora; luego, verifica las dimensiones de las máquinas en nuestras calificaciones. Deja aproximadamente una pulgada de distancia entre los aparatos y al menos 6 pulgadas de espacio libre en la parte posterior para las conexiones de agua y ventilación.

Para evitar un dolor de cabeza en la instalación, mide también todas las puertas de tu casa y del cuarto de lavado para asegurarte de que los nuevos electrodomésticos pasarán por todos los umbrales.

4. Evita las malas vibraciones

Una cuba de carga frontal gira a alta velocidad para extraer agua. Esa velocidad combinada con la rotación de la cuba (similar a la de la secadora) puede hacer que la lavadora transmita vibraciones a los pisos de madera. La mayoría de los fabricantes han minimizado las vibraciones que transmiten las lavadoras de carga frontal de tamaño normal, pero todas las lavadoras de carga frontal compactas que probamos tiemblan (algunas más que otras). Por lo tanto, ten en cuenta los puntajes de vibración en nuestras calificaciones y, para disminuir cualquier posibilidad de vibración, asegúrate de que tu lavadora esté perfectamente nivelada cuando se instale.

5. Toma nota del ruido

Según el lugar dónde se encuentre el cuarto de lavado, quizás aprecies las máquinas silenciosas o más silenciosas. Si es así, considera una lavadora y secadora con puntajes Muy Bueno o Excelente en nuestras pruebas de ruido. Sabrás que están funcionando, pero no deben incomodarte.