9 formas de ahorrar dinero en el seguro de auto y otras sorpresas

¿La prima del seguro de tu auto ha aumentado en los últimos años?

La tasa que pagas puede depender del lugar donde vivas, tu empleo e incluso tu puntaje de crédito, de acuerdo con un estudio nacional nuevo.

El estudio de The Zebra reveló que los precios de los seguros de automóviles han aumentado a nivel nacional aproximadamente un 20% desde 2011. El estudio utilizó como ejemplo a un conductor soltero de 30 años con un buen historial de manejo y un puntaje muy bueno.

Un Informe sobre el estado de los seguros de auto de 2018 [2018 State of Auto Insurance Report] también reveló que las tasas variaban drásticamente por estado. De acuerdo con el análisis de The Zebra, publicado el martes, las tasas aumentaron del 37 al 44% en California, Florida, Illinois y Texas desde 2011 y bajaron del 10 al 13% en Connecticut y New York.

El estudio ayuda a descubrir cómo se establecen las primas del seguro de automóvil y cómo las variables ajenas a la conducción pueden cumplir una función en la evaluación del riesgo y el establecimiento de tasas de precio.

La investigación de 2015 de Consumer Reports sobre las primas del seguro de automóvil también analizó cómo los factores ajenos al manejo pueden terminar costando más dinero a algunos consumidores. Por ejemplo, el informe reveló que los conductores que son excelentes y tienen registros de conducción impecables, pero tienen mal crédito, pagaron primas más altas que los conductores con condenas por conducir alcoholizados y un excelente historial crediticio, de acuerdo con el estado.

“El estudio de The Zebra parece reflejar lo que otras investigaciones han demostrado: el uso de factores ajenos a la conducción genera resultados en los precios injustos para los consumidores”, comenta Christina Tetreault, abogada sénior de planta en Consumers Union, la división de defensoría de Consumer Reports.

The Zebra es un sitio web de comparación de precios que se basa en datos integrales de precios a nivel nacional. Fue recomendado por Consumer Reports anteriormente.

La metodología de The Zebra para el estudio es similar a la que utilizó Consumer Reports en las investigaciones de 2015 y 2017 sobre los precios de los seguros de automóvil.

El estudio revisó cómo cambiaban las tasas al agregar y quitar diversos factores, como una multa por exceso de velocidad, para medir el impacto en la prima en general. The Zebra analizó 53 millones de cotizaciones de aseguradoras de toda la nación.

Estas son algunas formas de ahorrar y otras sorpresas derivadas del estudio.

Formas de ahorrar dinero

1. Ahora son más las aseguradoras que multan a los conductores que son atrapados enviando mensajes de texto mientras conducen con un aumento repentino en la prima de $227 o 16% en promedio. Compara eso con la sanción de $315 por pasarte un semáforo en rojo (aumento repentino en la prima del 22%). El impacto de enviar mensajes de texto mientras se conduce en las primas era prácticamente ínfimo hace algunos años. James Lynch, vicepresidente de investigación y educación del Instituto de Información de Seguros, atribuye el reciente aumento a que cada vez son más los estados que implementan sanciones por manejar distraído.

Ahorra dinero evitando multas y sanciones del seguro: mantén tu teléfono fuera de alcance mientras conduces y considera utilizar un sistema de manos libres con conexión Bluetooth si debes responder llamadas mientras conduces.

2. El consumo ecológico no es fácil ni más económico. Los automóviles ecológicos, como el Toyota Prius y el Nissan Leaf, cuestan más dinero a la aseguradora que los camiones y las SUV menos ecológicas. la prima anual promedio de los automóviles ecológicos fue de $1,654 en comparación con las primas de $1,579 para las SUV y de $1,535 para los camiones.

Ahorra dinero mientras salvas al planeta: trabaja en tus otros reductores de primas cuando compres un automóvil ecológico. Combina el seguro de tu automóvil con tus seguros de arrendatario, condominio o seguros de propietarios de viviendas y aumenta los deducibles en tu cobertura integral y para choques.

3. Cómo tu pago afecta tu prima. Cuando el conductor modelo del estudio de The Zebra pagó su prima por completo, en lugar de hacerlo en cuotas mensuales, redujo su precio anual en un 5% o $67 por año. Pagar a la aseguradora por completo es “un indicio de responsabilidad”, comenta Adam Lyons, fundador y presidente ejecutivo de The Zebra.

Ahorra dinero solicitando este descuento y pagando por completo. Luego, “deposita” cuotas mensuales en tu propia cuenta de ahorros para que ya tengas dinero para pagar por completo cuando llegue la prima del próximo año.

4. Las mujeres y los varones adolescentes mayores cuestan menos. No es ninguna sorpresa que añadir a un adolescente a la póliza de seguro de tu automóvil impulsa la prima hacia arriba. Sin embargo, el impacto financiero disminuye cuando el adolescente varón tiene de 16 años (prima anual promedio de $3,022) a 19 años ($2,339). Las adolescentes cuestan a tu prima menos a medida que pasan los años de adolescencia; aumentaron la prima familiar del 59 al 106%, en comparación con el aumento del 78 al 130% de los varones.

Ahorra comparando precios después de informarte sobre qué desea cobrar tu aseguradora actual por el nuevo conductor adolescente que agregues, ya que nuestro propio estudio de precios, que examinó las primas por compañía, reveló que algunas aseguradoras de automóviles cobraban sumas significativamente menores por un conductor adolescente nuevo en comparación con otras.

5. No te molestes con pagos electrónicos automáticos mensuales. El conductor del estudio se ahorró solo un 1.5% al aceptar que los pagos de su prima mensual se deduzcan automáticamente de su cuenta corriente.

Ahorra dinero evitando posibles sanciones adicionales producidas por pagos electrónicos automáticos. Dichos pagos automáticos le otorgan el control de tu cuenta corriente al beneficiario, lo que podría producir sanciones por sobregiro costosas. “No vale la pena hacerlo”, indica Tetreault.

Sorpresas

6. Prácticamente no hay descuentos por la tecnología de seguridad. El conductor ejemplo de The Zebra no recibió descuentos en su prima por tener equipamiento de seguridad en su automóvil, incluido el monitoreo de estado de alerta del conductor, la advertencia de desviación del carril, el sistema de preparación para choques o la advertencia de punto ciego. El control de estabilidad electrónico redujo su prima, pero solo por $7.

A su vez, reemplazar partes con tecnología incorporada puede ser más costoso, comenta Lynch. Mencionó el ejemplo del costo de un repuesto de parachoques en un automóvil de lujo de nivel inicial que pasó de $1,500 a $3,800. El parachoques con tecnología moderna “tiene una cámara, sensores y costos adicionales por mano de obra para calibrar la cámara después de la reparación”, añade Lynch.

7. Es posible que no ahorres mucho dinero si conduces menos. Cuando el conductor modelo registró de 7,500 a 10,000 millas por año en lugar de 15,000 millas, solo se ahorró $22 por año en primas. No obstante, en California, donde las millas conducidas por año son un factor de clasificación primario por ley, los ahorros fueron mayores: $283 por la misma diferencia de millas indicada anteriormente.

8. Las condiciones climáticas extremas pueden aumentar tus tasas. Después de que varias granizadas graves azotaran el área de Denver y Fort Worth, Arlington, San Antonio y otras ciudades de Texas en 2016, las tasas de seguro de automóvil aumentaron de $44 a $64 por año en esas áreas en 2017. “El granizo causa daños graves en los automóviles”, comenta Lynch.

El estudio no contó con datos que mostraran cómo los huracanes Harvey e Irma o el incendio forestal de California del año pasado impactó en las primas, ya que las aseguradoras demoran un promedio de 6 a 12 meses en ajustar sus precios, indica Lyons.

9. Los factores ajenos a la conducción pueden aumentar o reducir tus tasas. El estudio cuantificó el costo de los factores ajenos a la conducción. Cuando el conductor no contaba con un diploma de secundaria [high school], pagaba $44 más por año por el seguro que cuando tenía un Ph.D. Como funcionario público, pagaba $35 más que un médico. Y como conductor con un puntaje de crédito “aceptable” de 580 a 669, pagaba $696 más por año en primas que con un puntaje “muy bueno” de 740 a 799.

“Estos factores se utilizan porque son indicadores eficaces de la probabilidad de estar envuelto en un accidente”, indica Lynch del Instituto de Información sobre Seguros.

No obstante, cuando el Departamento de servicios financieros de New York les solicitó a las aseguradoras de automóviles que revelaran cómo la educación y la ocupación eran factores de medición del riesgo, “las compañías no pudieron proporcionar evidencia ni datos para respaldar el uso de estos factores”, indica Chuck Bell, director de programas en Consumers Union. En diciembre de 2017, New York prohibió el uso de la educación y ocupación como factores de clasificación para el precio del seguro de automóvil, a menos que las aseguradoras pudieran demostrar que no discriminaban de forma injusta.