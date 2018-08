Cómo elegir un plan de pago de un préstamo estudiantil

Si eres parte del 60% de los graduados universitarios que sale de la universidad con préstamos estudiantiles, debes tomar una decisión crítica: elegir el plan de pago correcto para saldar tu deuda.

Tienes al menos 8 opciones de acuerdo con el tipo de préstamo que tengas. Tu elección puede tener un gran impacto en tu capacidad para mantenerte al día con los pagos y el monto total que pagues.

“Puede ser realmente abrumador para los prestatarios, especialmente para alguien que acaba de salir de la universidad”, dice Betsy Mayotte, presidente del Instituto de asesores de préstamos estudiantiles, una organización sin fines de lucro que brinda asesoría individual gratuita para los estudiantes que solicitan préstamos.

Resulta tentador simplemente optar por el plan que te ofrece el pago mensual más bajo. Pero esa puede no ser la mejor opción a largo plazo, ya que terminarás pagando más intereses por tu préstamo.

En cambio, busca el plan que te permita pagar el monto total más bajo en función de los pagos mensuales que puedas pagar. Si no tienes un fondo de ahorros para emergencias, es mejor crear uno en lugar de hacer pagos adicionales de la deuda. “El camino hacia el plan correcto es diferente para todos”, dice Mayotte.

Ahora es un buen momento para empezar a sopesar tus opciones. Si tienes préstamos federales y ya no estás en la universidad a tiempo completo, el primer pago vence 6 meses después de que dejas la universidad. Eso significa que, si te graduaste en mayo, el pago inicial vence en noviembre.

Si no haces nada, se incluirá automáticamente en el plan de pago estándar, donde realizas pagos mensuales iguales, incluidos los intereses, durante 10 años, hasta alcanzar los 120 pagos.

Si deseas otra opción de pago (quizás una que se base en tus ingresos), debes solicitarla entre 45 y 60 días antes de la fecha de vencimiento de la primera factura. Sería septiembre para los graduados recientes.

Puedes cambiar de plan en cualquier momento y deberás volver a evaluar tus opciones de pago periódicamente. Mayotte recomienda hacerlo cada dos años o cuando tengas un evento importante en tu vida, como cuando comienzas un nuevo trabajo, te despiden o contraes matrimonio.

Cómo elegir el mejor plan para ti

De acuerdo con tu situación financiera, uno de estos planes de pago de préstamos puede ser adecuado.

Si quieres pagar la cantidad total más baja.

Debido a que los intereses de los préstamos aumentan a diario, casi siempre es una decisión inteligente pagar más del mínimo requerido si puedes pagarlo. No hay una multa por pagar préstamos estudiantiles de forma anticipada, independientemente del plan que poseas.

Supongamos que tienes $37,120 en préstamos, el promedio de graduados recientes con títulos de licenciatura. Pagarás $12,350 en intereses durante 10 años en el plan de pago estándar, si suponemos una tasa del 6% o $49,520 en total. Si pagas $100 adicionales cada mes, puedes saldar el préstamo en 7.5 años. Eso reduce tu interés a $9,000 y reduce el pago total de tu préstamo a $46,000.

Si no puedes cubrir el pago estándar.

Para aquellos que acaban de comenzar y no ganan mucho dinero, es posible que sean elegibles para un plan de pago basado en los ingresos. Hay varios tipos para considerar. De acuerdo con tu situación financiera, puedes realizar un pago mínimo del 10% de tu ingreso discrecional para tu préstamo.

Si te preocupa atrasarte con tus pagos, ingresar a un programa basado en los ingresos puede ayudarte a mantenerte bien encaminado, dice Persis Yu, director del Proyecto de Asistencia a prestatarios de préstamos estudiantiles del Centro Nacional del Derecho del Consumidor. Pero no dejes tus pagos en piloto automático. Paga un monto adicional cuando puedas y aumenta tus pagos a medida que crezcan tus ingresos.

Si crees que calificarás para la condonación del préstamo.

Una excepción a la regla de pagar lo máximo que puedas es cuando estás buscando obtener un programa de condonación de préstamos para servicios públicos. Con estos planes, el saldo de tu deuda puede borrarse si cumples con ciertos requisitos, que incluye hacer 120 pagos puntuales completos mientras trabajes en el área de servicio público o sin fines de lucro.

Estos programas realmente pueden dar sus frutos. Supongamos que tienes $37,000 en préstamos y ganas $50,000 al año (eso es aproximadamente el salario inicial promedio para los nuevos graduados). Si pagas el 10% de tu ingreso discrecional para tus préstamos y realizas pagos constantes durante 10 años, terminarás pagando $31,000 en total, menos de lo que pediste prestado en primer lugar.

Aún así, contar con la condonación del servicio público es complicado. Es difícil saber a dónde te llevará tu carrera profesional y los programas tienen requisitos muy específicos, que incluyen estar en el tipo correcto de préstamo basado en los ingresos, trabajar para un empleador elegible y mantener la documentación. Muchos prestatarios han sido engañados por la letra pequeña. Antes de seguir con esta opción, lee este artículo de Consumer Reports sobre lo que debes saber.

Si tienes préstamos PLUS para padres.

Si tienes un préstamo PLUS para padres para ayudar a un hijo a pagar la universidad, tienes opciones limitadas. Con la mayoría de los préstamos PLUS, el pago debe comenzar 60 días después de que se desembolse el dinero, aunque algunos permiten esperar hasta que el estudiante termine la universidad. Si no puedes cubrir el pago, es posible que puedas reducir el monto mensual y extender el período de pago, pero eso aumentará el monto total que debas.

Un padre que trabaja en el servicio público o una carrera sin fines de lucro también puede calificar para un programa de condonación de préstamos. Pero deberás consolidar tus préstamos y entrar en un plan contingente de ingresos antes de que los pagos comiencen a considerarse para la elegibilidad para la condonación.

Si tienes préstamos privados.

Cuando solicitas préstamos privados, tienes menos opciones de pago. La mayoría de los prestamistas te permiten diferir el pago hasta que termines la universidad, aunque los intereses comienzan a acumularse inmediatamente después de que se desembolse el préstamo. A menos que incumplas con el préstamo, las regulaciones que rigen los préstamos privados impiden que los bancos alteren las condiciones de pago, dice Mayotte.

A diferencia de las tasas federales de préstamos estudiantiles, que son fijas, la mayoría de los préstamos estudiantiles privados tienen tasas variables. Y, si las tasas aumentan, podrías terminar debiendo más intereses con el tiempo.

Aún así, resiste la tentación de refinanciar tus préstamos federales por préstamos privados solo para obtener una tasa de interés más baja, dice Persis Yu del Proyecto de Asistencia a Prestatarios de Préstamos Estudiantiles. Perderás importantes protecciones para el consumidor, como la posibilidad de diferir o estirar los pagos si tienes problemas para pagar o si deseas regresar a la universidad.

Realiza cálculos

Una vez que te centres en una opción, verifica si realmente funciona para tus circunstancias. Puedes usar la calculadora de pagos del Departamento de Educación para ver cuánto adeudarás en total según el plan de pago de préstamos estudiantiles que elijas. Consulta también la herramienta interactiva de Consumer Reports, que te muestra cómo las diferentes opciones de pago afectan la cantidad que debes.