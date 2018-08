Cómo leer tu informe crediticio

En un mundo que gira en torno de los datos, tu registro crediticio es tu reputación, y toda información falsa puede tener gran repercusión para ti. Un mal crédito puede impedir que te den un préstamo. El dueño de una propiedad puede negarse a alquilártela. El asegurador puede aumentarte la prima del seguro.

Sin embargo, según los resultados de una encuesta publicados el lunes por CreditCards.com, incluso después de que se anunció la filtración de datos de Equifax hace casi 6 meses, muchos consumidores aún no revisan sus expedientes de crédito.

La encuesta demostró que la mitad de todos los adultos estadounidenses no habían verificado sus puntajes de crédito o sus informes crediticios en los 6 meses previos. Menos de un tercio (32%) dijo que habían revisado ambos en dicho período.

«Para ser honesto, es preocupante», manifiesta Matt Schulz, analista sénior de la industria en CreditCards.com. «Si esta filtración no hizo que la gente actuara, ¿qué lo hará?».

Schulz asegura que todos deberíamos tomar medidas para proteger nuestros datos. «Este problema afecta virtualmente a todos los estadounidenses y no se acabará», agrega.

Es razonable obtener copias de tus informes crediticios de cada una de las principales empresas de información crediticia: Equifax, Experian y TransUnion, y analizarlos en forma detallada al menos una vez al año, dice Bruce McClary, vocero de la Fundación Nacional de Asesoramiento Crediticio (National Foundation for Credit Counseling), red de asesores financieros sin fines de lucro.

Sin embargo, una vez que tengas el informe, saber qué debes buscar y descifrar las descripciones de los informes crediticios, puede ser sumamente confuso.

Aquí te damos algunos consejos.

Cómo identificar la información

Mira detenidamente la parte superior del informe crediticio, eso que los que están en la industria llaman “encabezado”, para estar seguro de que te identifica correctamente. Esto incluye tu nombre, tus domicilios, tanto el actual como los anteriores, y es posible que también figuren tus empleadores, tanto el actual como los anteriores.

Detectar errores, por ejemplo una dirección totalmente diferente, puede ser un signo de robo de identidad o un indicio de que la empresa de información crediticia mezcló tu archivo con el de otra persona, dice Thomas Nitzsche, educador crediticio de Money Management International, una organización de asesoramiento crediticio sin fines de lucro.

Es probable que los errores menores no sean perjudiciales, pero aun así vale la pena corregirlos, afirma McClary.

El motivo: Cuando quieren ver tus informes, las empresas de información crediticia hacen preguntas para verificar tu identidad. Las respuestas correctas se sacan de tu informe crediticio, de modo que si la información es incorrecta, en el futuro se te puede bloquear el acceso a tus informes.

Qué debes hacer: Si ves errores en el encabezado de tu informe crediticio, presenta una disputa ante la empresa de información crediticia, dice McClary. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (Consumer Financial Protection Bureau) describe en qué forma deben presentarse las disputas ante cada una de las principales empresas de información crediticia: Equifax, Experian y TransUnion.

Cuentas de tarjetas de crédito y préstamos

Por cada cuenta que tengas, verás diferentes campos de datos, incluido el tipo de crédito. Verás si es el préstamo para el auto, por ejemplo, o una cuenta rotativa, como una tarjeta de crédito. También verás tu nombre y el de las otras personas que estén en la cuenta, el monto total adeudado, el límite de crédito que tienen y el estado de la cuenta: ya sea abierta o cerrada. En el informe también se enumerará el pago mensual adeudado y un registro mes a mes que indica si pagaste a tiempo o si lo hiciste fuera de término, con 30, 60, 90 días o más de atraso.

Qué hacer. Mira con cuidado los nombres de los acreedores que aparecen en el informe. A veces, los nombres indicados no corresponden con tarjetas de crédito ni préstamos que tienes. Esto puede suceder si un prestamista le compró a otro, por así decir, o no interactuaste directamente con el emisor de una tarjeta de crédito, por ejemplo, cuando solicitaste una tarjeta de crédito en una tienda, explica Nitzsche.

“Puede ser un juego de proceso de eliminación”, dice. Otra información suministrada, como la fecha en que se abrió la cuenta, puede ofrecer algunas pistas, agrega Nitzsche.

Busca también cuentas duplicadas, ya que pueden hacer que un posible prestamista te vea excesivamente endeudado. Sin embargo, debes tener en cuenta que los duplicados pueden ser legítimos, por ejemplo, cuando refinancias un préstamo o cuando cierras e inmediatamente vuelves a abrir una tarjeta de crédito que te robaron. “Debes fijarte bien para estar seguro de que no sea un error”, explica McClary. Solo una de las cuentas debe estar marcada como activa. Si no estás seguro respecto de que la segunda cuenta sea un error, comunícate con el acreedor para que te lo aclare.

Si cualquier información es incorrecta, en especial el registro de tus pagos puntuales, presenta una disputa tanto ante la empresa de información crediticia como ante el acreedor, indica McClary. Es importante corregir los errores con el acreedor de modo que el acreedor no continúe enviando información errónea a las empresas de información crediticia.

La CFPB describe en qué forma deben presentarse las disputas ante cada una de las principales empresas de información crediticia: Equifax, Experian y TransUnion. Es importante corregir los errores con el acreedor en caso de que esté enviando información errónea a las empresas de información crediticia.

Cuentas en gestión de cobro y registros públicos

Las cuentas que están tan vencidas que terminan en una gestión de cobro aparecen en su propia sección de los informes crediticios, al igual que los registros públicos relacionados con el dinero, tales como juicios hipotecarios, quiebras y gravámenes fiscales.

Las cuentas en gestión de cobro pueden ser particularmente difíciles de descifrar ya que suelen comprarse y venderse, y es probable que jamás hayas escuchado el nombre de la empresa mencionada en el informe. También es importante verificar que sean correctas, ya que se pueden cometer errores en el traspaso de las cuentas de una empresa a otra, advierte McClary.

Las cuentas vencidas también pueden terminar en gestión de cobros, que es lo que mucha gente no espera ver. Nitzsche dice que, según su experiencia, los cobros no reconocidos suelen ser cuentas médicas que la gente pensó que estaban cubiertas por el seguro. Otras causas pueden ser suscripciones que pensabas que habías cancelado o facturas que, por error, no pagaste porque te mudaste, por ejemplo.

Qué hacer. Si no reconoces una cuenta, comunícate con el cobrador de la deuda y pregúntale el nombre del acreedor original. Es probable que en el informe crediticio esté el número de teléfono. Luego, puedes pedirle al acreedor que te envíe un “aviso de validación“, que es una notificación por escrito que tiene fundamentos para demostrar que la deuda es tuya, explica Nitzsche.

Si tienes algo relacionado con registros públicos, asegúrate de que la sentencia judicial sea exacta, dice McClary. Por ejemplo, si has devuelto dinero que adeudabas como parte de una sentencia judicial, eso debe quedar claramente asentado en tu informe crediticio, incluso aunque el registro en sí no desaparezca de inmediato.

Consultas

Esta sección aparecerá al final de tu informe e incluye una lista de empresas que recientemente hayan consultado tu informe crediticio. Estas consultas pueden haber sido hechas por prestamistas que estén decidiendo si van a prestarte o no dinero, pero también pueden ser otras organizaciones, como compañías aseguradoras, empresas de averiguación de antecedentes (en nombre de potenciales empleadores), empresas de servicios públicos y compañías de telefonía celular.

“Las consultas suelen ser el primer indicio de que alguien está usando tu identidad para abrir cuentas”, dice McClary.



Qué hacer. Si ves consultas de prestamistas que no te parecen correctas, adviértelo a la empresa de información crediticia y solicita que congele tu informe, si aún no lo hizo. Eso evitará que los ladrones de identidad abran nuevas cuentas en tu nombre.

Y ponte en contacto con el acreedor. Es probable que en el informe crediticio haya un número de teléfono para hacerlo.