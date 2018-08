Las mejores y peores aerolíneas según los lectores de Consumer Reports

Para la mayoría de los pasajeros, los viajes aéreos se han convertido en una lucha constante por evitar asientos cada vez más pequeños, cuotas pesadas por el equipaje y demoras que arruinan itinerarios. Pero un pequeño número de empresas de transporte generalmente brindan buenas experiencias de viaje, según nuestros lectores de la encuesta más reciente de calificación de aerolíneas, llevada a cabo por Consumer Reports.

Para identificar a las mejores y peores aerolíneas, encuestamos a más de 55,000 miembros el verano pasado, quienes informaron sobre casi 98,000 vuelos nacionales de clase turista y 8700 vuelos en primera clase y en clase ejecutiva. Los lectores analizaron casi una docena de factores, incluidos la comodidad y el espacio para las piernas de los asientos de sus aerolíneas, el servicio de su personal, la selección de comidas y bebidas, la conexión por WiFi y la transparencia de los precios.

De las 11 aerolíneas de la encuesta, Southwest salió primera en el ranking de satisfacción general de los pasajeros de clase turista. Obtuvo puntajes elevados por servicio del personal y facilidad de check-in, y por la limpieza de su cabina. Y fue la única aerolínea en obtener las puntuaciones más altas por transparencia de precios. Esta sencilla empresa claramente detalla sus cuotas y les permite a sus pasajeros documentar dos maletas gratis.

Alaska Airlines, JetBlue, Virgin America y Hawaiian Airlines también están entre las aerolíneas con mayor calificación respecto de sus vuelos de clase turista. Al igual que Southwest, estas aerolíneas también recibieron calificaciones favorables en cuanto al servicio de su personal, la facilidad del check-in y la limpieza de sus cabinas.

Entre las aerolíneas calificadas más bajo por los pasajeros de clase turista se encuentran Frontier, Spirit, United, American y Allegiant Airlines. Además, Spirit y Frontier Airlines recibieron puntuaciones bajas en todas las categorías que calificamos.

También les pedimos a los viajeros de primera clase y de clase ejecutiva que calificaran sus experiencias. Hawaiian Airlines y Alaska Airlines se encuentran entre las aerolíneas mejor calificadas por la satisfacción general de sus pasajeros.

Los cargos sorpresivos irritan a los viajeros

En nuestra encuesta, determinamos que los precios siguen siendo una cuestión fundamental para los pasajeros de clase turista. Cerca de 4 de 10 viajeros que reservaron sus vuelos declararon haber elegido sus aerolíneas porque tenían los vuelos más baratos disponibles.

Sin embargo, más aerolíneas están sumando asientos de clase turista básicos, lo que significa que los viajeros están pagando cada vez más cuotas adicionales por lo que solía ser el servicio estándar. A más de la mitad de los pasajeros de clase turista de nuestra encuesta les cobraron por elegir un mejor asiento. Y al 40% que documentó una maleta se le cobró una cuota extra.

Con frecuencia, es difícil evitar los recargos adicionales, que pueden no están clarificados al momento de hacer la reservación en línea. La mitad de los encuestados dijeron que no estaban seguros o que no recordaban si les agregaron cuotas extra a sus facturas cuando compraron sus boletos.

Los viajeros también dijeron sentirse confundidos durante el proceso de reserva, según Anna Laitin, Directora de políticas financieras de Consumers Union, la división de defensa de Consumer Reports. “A menudo, con algunas de estas aerolíneas económicas, los viajeros creen que deben pagar un asiento además del costo del boleto”, dice Laitin.

Los defensores dicen que las aerolíneas deben hacer un mejor trabajo en la transparencia de las cuotas. En diciembre pasado, el Departamento de Transporte de Estados Unidos. abandonó las propuestas por las que se les hubiera exigido a las aerolíneas que divulgaran las cuotas por equipaje de mano y maletas documentadas al comienzo de la compra de un boleto, en vez de hacerlo posteriormente.

Menos comodidad en la clase turista

Aunque más de la mitad de los pasajeros de esta clase no experimentaron problemas durante el vuelo o al embarcarse, casi el 30% informó que sus asientos no eran cómodos. De hecho, todos los vuelos de las aerolíneas de clase turista calificados por Consumer Reports recibieron puntajes bajos en cuanto a las categorías de la comodidad y el espacio para las piernas de los asientos.

No es ninguna sorpresa, dado que las aerolíneas están metiendo más asientos en sus secciones de esa clase, incluso cuando el estadounidense promedio está aumentando cada vez más de peso. “Para poder acomodar más de estos asientos en cada avión, ya no tienen el acolchamiento de goma espuma de años pasados”, dice el analista de aerolíneas George Hobica, fundador de AirfareWatchdog, un sitio web de viajes.

En todas las empresas de transporte, las opciones de comidas y bebidas pagadas y de cortesía fueron calificadas por debajo del promedio por los pasajeros de clase turista. La mayoría de las aerolíneas también recibieron puntuaciones bajas por su conectividad WiFi y por sus opciones de entretenimiento en los vuelos.

El problema más común de check-in o en el aeropuerto informado por los participantes de la encuesta fue la demora de los vuelos: el 12% de los vuelos sobre los que preguntamos se atrasaron, con una espera de duración media de 76 minutos.

Hawaiian Airlines y Alaska Airlines tuvieron la menor cantidad de demoras de vuelos. Aunque Consumer Reports no tuvo información suficiente para reportar el tiempo de espera medio de Hawaiian Airlines, en comparación con las aerolíneas que sí pudimos informar, Alaska y Southwest Airlines tuvieron los tiempos más breves de demoras informadas.

La victoria es para la primera clase

De las 5 aerolíneas calificadas por sus viajes de primera clase y de clase ejecutiva, Hawaiian y Alaska Airlines se encuentran entre las empresas con mayores calificaciones. Hawaiian Airlines fue la única aerolínea en recibir las mejores puntuaciones por el espacio para las piernas. Alaska Airlines recibió el puntaje más alto por la transparencia de precios durante el proceso de reserva.

Aunque las 5 aerolíneas recibieron puntajes generales más altos de los viajeros de primera clase y de clase ejecutiva, Delta quedó en el medio del grupo. United y American Airlines se encuentran entre las calificadas más bajo, con puntajes promedios por comodidad de los asientos y puntajes por debajo del promedio en cuanto a WiFi y entretenimiento en los vuelos.

De todos modos, las 5 empresas de transporte recibieron puntajes promedios o por encima del promedio en cuanto al servicio de su personal. Y los pasajeros de primera clase y de clase ejecutiva, en general, quedaron más satisfechos con sus experiencias de vuelo, en comparación con los de clase turista; más o menos lo que se puede esperar, dados los servicios que estas empresas les proveen a sus pasajeros que pagan más.

Cómo encontrar los mejores pasajes

Más viajeros eligen las aerolíneas por la conveniencia, más que por el costo, según se determinó en nuestra encuesta. Pero no harían mal en comparar precios. “Ningún sitio de viajes o aerolíneas ofrecen de manera consistente las mejores ofertas en todos los casos”, dice Willian McGee, Consultor de aerolíneas de Consumers Union.

Y si tienes flexibilidad en cuanto a cuándo volar, mejorará tu oportunidad de encontrar un boleto de menor costo. Estos son los 3 consejos para conseguir pasajes de avión más baratos:

Cambia tus fechas de viaje. Cerca del 60% de los pasajeros afirmó que la principal razón para elegir la aerolínea fue que tenían un vuelo que se adaptaba mejor a su calendario. Pero si tienes cierta flexibilidad, revisa para ver cómo varían los precios de los boletos si viajas un día o dos antes o después, o si te vas temprano por la mañana o tarde por la noche.

Compara los vuelos en más de un aeropuerto. Alrededor de un 36% de los pasajeros citaron la disponibilidad de los vuelos de sus aeropuertos preferidos como el motivo principal de su elección. Si viven cerca de más de un aeropuerto, no obstante, es posible que puedan ajustar sus gastos ampliando sus búsquedas.

En una rápida revisión de los pasajes de avión saliendo del área de New York City a Los Angeles, se encontró un vuelo sin escalas, de clase turista, que salía del aeropuerto JFK a media mañana, a un costo de $412; mientras que el vuelo más barato, con un precio de $332, salía de aeropuerto de Newark, también a media mañana.

Considera volar en un día de fiesta. Si tienes la flexibilidad suficiente para viajar la víspera de Navidad o el día de Navidad y para regresar la víspera de Año Nuevo o el mero día de Año Nuevo, los pasajes pueden estar a un 25 o 50% menos.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.