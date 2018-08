Las investigaciones sugieren que los beneficios del té para la salud, la bebida tomada con más frecuencia después del agua, incluyen un bajo riesgo de deterioro cognitivo, glaucoma, enfermedad cardíaca, ataque cerebral, y diabetes tipo 2.

Pero, ¿cuál variedad es la más saludable?

¿Cuál es la respuesta simple? Todas. Ya sea té negro, verde, oolong o blanco, esta bebida ofrece una manera sin calorías de aumentar el consumo de compuestos de plantas que combaten enfermedades.

“En los Estados Unidos, las personas que toman té tienen la máxima ingesta de flavonoides,” dice Jeffrey Blumberg, Ph.D., profesor de nutrición en la Universidad Tuffs. Los flavonoides son los antioxidantes responsables de muchos de los beneficios del té para la salud.

“Estamos hablando sobre las bebidas saludables, aromáticas, sabrosas”, agrega Blumberg. “¿Por qué no elegir un té diferente para cada comida o momento del día, así como hacemos con el vino?”.

Los verdaderos tés están hechos de hojas de la planta Camellia sinensis; las diferencias en el sabor y color dependen de cómo las hojas son enrolladas, trituradas y expuestas al aire antes del secado. Los tés de hierbas, como son el de manzanilla o jengibre, son técnicamente tisanas o infusiones de hierbas y especies.

¿Cuánto debes de tomar? No hay una recomendación estándar, como con otros alimentos vegetales, dentro de lo razonable más es por lo general una buena cosa. Algunos expertos recomiendan tomar 2 a 3 tazas al día para obtener los beneficios del té para la salud.

Solo asegúrate de equilibrar la ingesta con tu tolerancia para la cafeína (o escoge las variedades descafeinadas).

Para el Día nacional del té, aquí encontrarás algunas variedades frecuentemente disponibles y los beneficios para la salud de cada uno:

Té blanco

Cómo se hace: Después de cosechar los brotes tiernos de té son cocidos al vapor y secados de forma rápida para inactivar las enzimas que causan el obscurecimiento.

Beneficios de la bebida: Los tés blancos contienen la mayor cantidad de catequina, un tipo de flavonoide que puede ayudar a mantener los vasos sanguíneos abiertos y ayudar al cuerpo a descomponer la grasa.

Té verde

Cómo se hace: Las hojas nuevas son cosechadas e inmediatamente cocidas al vapor para que así mantengan su color verde. (el té oolong, el cual está entre un té verde y negro, es expuesto brevemente al oxígeno antes de ser cocido al vapor).

Beneficios de la bebida: El té verde es una buena fuente de los compuestos de las plantas llamados catequinas, la mayoría de los cuales son galato de epigalocatequina (EGCG). En investigaciones se ha encontrado que ayuda a disminuir el colesterol LDL (malo). El EGCG también puede combatir la inflamación en el cuerpo.

Según una investigación de la Universidad de Purdue, si te gusta el limón, exprimir una rodaja en el té verde puede ayudarle a los compuestos más beneficiosos a sobrevivir la digestión.

Hay algunas preocupaciones sobre que el consumo elevado de catequinas puede causar daño hepático. Recientemente, la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos [European Food Safety Authority, EFSA] publicó un informe sobre la seguridad de las catequinas del té verde. Se concluyó que las catequinas del té verde como bebida son por lo general seguras, aun si tomas bastante té verde.

Sin embargo, no es igual para los suplementos de extracto de té verde. En estudios, los suplementos han sido asociados con daño hepático. El informe de la EFSA menciona que dosis diarias de EGCG de 800 mg o más pueden desencadenar problemas en el hígado. Aunque los expertos de la EFSA no encontraron ninguna indicación de lesiones en el hígado por dosis por debajo de esa cantidad, ellos manifestaron que no hay suficiente información para identificar una dosis segura de estos suplementos.

Según el informe de la EFSA, el promedio de consumo diario de EGCG, resultante de tomar té verde oscila entre 90 y 300 mg.

Hay muy poca evidencia de que los suplementos de té verde hacen lo que prometen, principalmente ayudar con la pérdida de peso, así que dado los riesgos, es mejor evitarlos.

Té negro

Cómo se hace: Los productores de té enrollan o trituran las hojas, liberando la enzima que oxida las catequinas. La fermentación confiere un sabor intenso y un color oscuro.

Beneficios de la bebida: Puede ayudar a fortalecer el esqueleto. Las mujeres posmenopáusicas que tomaron te negro con regularidad tuvieron una densidad mineral ósea más alta en la espina lumbar y en la cadera, según un estudio japonés que dio seguimiento a 498 mujeres por más de 5 años.

Según un informe de 2018 publicado en la revista Biomedicine and Pharmacotherapy, existe una fuerte evidencia que el té negro puede proteger contra los ataques al corazón. Es posible que esto se deba a que los polifenoles en el té negro pueden ayudar a relajar los vasos sanguíneos, los cuales evitan que se estrechen.

Reconsidera antes de agregar un chorrito de leche, al menos algunas veces, su proteína puede unirse con los componentes beneficiosos en el té negro, disminuyendo la capacidad del cuerpo de absorberlos, dicen los investigadores.

