Productos de mercados de agricultores: Local versus orgánico

En menos de lo que puedas decir “ensalada de col rizada [kale]”, parece que emerge otro mercado de agricultores. De hecho, hay más de 8,700 registrados en el Directorio de Mercado de Agricultores del USDA.

Es fácil entender por qué son tan populares los mercados de agricultores: ofrecen frutas y vegetales frescos, además de la oportunidad de conocer a las personas que cultivan lo que compras. Pero no siempre les queda claro a los compradores si el producto que ofrecen es local, orgánico o ambos.

Qué obtienes con lo orgánico

Para empezar, los consumidores necesitan saber que local y orgánico no es la misma cosa. “Para que tu producto se denomine orgánico, tú [el agricultor] debes estar certificado por el USDA”, dice Joe Masabni, PhD, un especialista en vegetales en Texas A&M AgriLife Research & Extension Center en Overton. “Hay que completar el papeleo, seguir ciertos procesos y se debe recibir una aprobación”. Una agencia de certificación acreditada por el Departamento de Agricultura comprueba anualmente que la granja cumple con los estándares para productos orgánicos. La excepción: los agricultores con ventas anuales de menos de $5,000 no necesitan estar certificados para usar el término orgánico.

Los productores orgánicos tienen prohibido usar la mayoría de los pesticidas y fertilizantes sintéticos, así como antibióticos (que los agricultores convencionales pueden usar en animales y ciertos árboles frutales). Los agricultores de productos orgánicos también deben tomar medidas para proteger la calidad del agua y el suelo.

El sello de orgánico del USDA es “tu garantía de que los alimentos que compras se cultivaron de manera que minimiza el daño a la salud y al medio ambiente” dice Charlotte Vallaeys, analista principal de políticas en CR y experta en sostenibilidad.

Para que lo orgánico sea más económico

Los mercados de agricultores suelen tener mala reputación por ser muy caros, pero Wright dice que eso no es necesariamente cierto. “Ellos venden lo que está en temporada y es abundante, a menudo pueden venderlo a excelentes precios”, dice ella. “Además, los productos que no han estado en un camión durante días durarán más, y eso puede ahorrarte dinero al reducir el desperdicio de alimentos”.

En particular, puedes obtener buenas ofertas en productos orgánicos. Según el USDA, los productos orgánicos locales certificados en los mercados de agricultores casi siempre tienen precios competitivos en comparación con los precios en las tiendas minoristas. Estos son algunos consejos para que tu presupuesto pueda cubrir productos orgánicos.

Prepara tú los alimentos. Si te encantan, digamos, las zanahorias cortadas en pequeños trozos que ves en los supermercados, debes saber que pagas una parte para que pelen y corten en pequeños pedazos las zanahorias enteras y grandes. Las zanahorias orgánicas enteras suelen ser menos costosas que las variedades no orgánicas cortadas en pequeños trozos. Lo mismo ocurre con las verduras. Es posible que puedas obtener una lechuga orgánica por menos dinero que la lechuga convencional empacada en una bolsa o caja.

Come tentempiés de fruta y verduras orgánicas. Los investigadores del USDA descubrieron que los productos frescos a menudo cuestan menos que los bocadillos dulces y salados.

Compra una ‘parte’ de un programa agrícola. Cuando te unes a un programa de CSA (agricultura sostenida por la comunidad), le pagas al agricultor cuando inicia la temporada. Luego, recibes semanal o quincenalmente una parte de la cosecha durante toda la temporada. En este sistema, es probable que gastes menos de lo que pagarías si compraras los mismos productos en la tienda. ¿Te preocupa que acabes teniendo más frutas y verduras de las que puedas consumir? Puedes también conservarlas durante los meses de invierno si las enlatas, las deshidratas o las congelas.