Qué hacer si tu solicitud FAFSA es seleccionada para verificación

Incluso en las mejores circunstancias, solicitar ayuda financiera para la universidad puede ser una tarea abrumadora. No obstante, este año, muchos estudiantes enfrentan un nuevo obstáculo: se les pide que presenten documentación adicional antes de que puedan obtener ayuda financiera.

Para solicitar la ayuda financiera, debes completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), que tiene más de 100 preguntas sobre las finanzas y las características demográficas de tu familia. Por lo general, es obligatorio presentar la FAFSA para recibir préstamos y subsidios federales, así como ayuda otorgada por estados, universidades y algunos programas de becas.

Algunos estudiantes comenzaron a enviar solicitudes en octubre de 2017, la fecha más temprana posible, para el año escolar 2018-2019. Pero otros esperan hasta haber sido admitidos en las universidades para solicitar la FAFSA.

En los últimos años, aproximadamente 1 de cada 3 solicitudes FAFSA se han seleccionado para lo que se conoce como la verificación, un proceso similar a una auditoría para comprobar que la información proporcionada es correcta. Esto significa que, para recibir una oferta de ayuda, debes completar más formularios y enviar documentación adicional a cada universidad.

El aumento en las verificaciones

Una probabilidad de 1 en 3 para una auditoría puede parecer alta; sin embargo, durante el otoño pasado, la tasa de auditorías aumentó aún más. Muchas universidades informaron aumentos de 2 dígitos en las tasas de verificación.

En algunas universidades, se seleccionó al 50% o más de los solicitantes, según una encuesta de noviembre que realizó la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera Estudiantil (NASFAA).

Algunas universidades informaron más verificaciones de FAFSA en los últimos meses de 2017 que en todo el año de solicitud anterior.

El Departamento de Educación indica que el pico en auditorías se debió a cambios en el proceso de ayuda financiera en el año académico anterior, lo que incluyó una fecha límite de presentación de la solicitud muy temprana y un error temporal en la herramienta de recuperación de datos del IRS, factores que dieron lugar a patrones de presentación de solicitudes inusuales. Eso afectó el algoritmo que se usa para el proceso de selección y se basa en los comportamientos de presentación de solicitudes anteriores de los estudiantes.

La buena noticia es que la tasa de verificación ha vuelto a los niveles normales. El cambio se produjo después de que la NASFAA y muchas de las universidades que informaron aumentos repentinos en la verificación señalaron el problema al Departamento de Educación a fines del año pasado. En respuesta, la agencia realizó una investigación y ajustó el algoritmo.

Las costosas demoras de la verificación

Sin embargo, incluso en circunstancias normales, la verificación de FAFSA puede ser un proceso desafiante que lleva mucho tiempo. Con $120 mil millones en ayuda federal para estudios universitarios que se asignan cada año, el Departamento de Educación quiere asegurarse de que las universidades sean estrictas para proporcionar el dinero a estudiantes calificados. En consecuencia, el proceso de evaluación que lleva a cabo la universidad puede demorar semanas o meses.

Para los estudiantes auditados, las demoras en la verificación hacen que sea más difícil comparar ofertas y averiguar qué universidades son una buena opción financiera. “No sabrás lo que realmente te costará asistir a una universidad hasta que tu paquete de ayuda financiera se complete y verifique”, explica Karen McCarthy, directora de análisis de políticas en NASFAA.

Las demoras también pueden hacer que te pierdas de una ayuda valiosa. Si bien la mayoría de las universidades no requieren tu decisión sobre si asistirás hasta principios de mayo, muchos estados y universidades tienen fechas límites de invierno para la ayuda financiera u otorgan esta ayuda por orden de llegada. Cualquier demora en tu FAFSA implica que podrías quedar fuera de ese grupo que recibe ayuda.

El proceso de verificación puede ser más difícil para quienes más necesitan la ayuda. Este grupo incluye estudiantes de primera generación que no tienen experiencia familiar en la solicitud de admisión para una universidad y aquellos de familias con bajos recursos. En un año típico, el 56 % de los estudiantes que son elegibles para las Becas Federales Pell basadas en ingresos quedan seleccionados para verificación, según lo indica la Red Nacional de Acceso a la Universidad (NCAN), una organización sin fines de lucro que propugna formas de mejorar las tasas de graduación de la universidad.

Cómo evitar los problemas de la verificación

No hay forma de evitar por completo el riesgo de ser seleccionado para la verificación. Algunas personas son seleccionadas al azar y algunas universidades (por lo general, las universidades más pequeñas que brindan mucha ayuda de sus propias dotaciones) verifican al 100% de las personas que solicitan ayuda. Aún así, hay formas de reducir tus posibilidades, así como de optimizar el proceso. Esto es lo que debes hacer:

Revisa muy bien tu FAFSA. Asegúrate de que la información que proporcionas sea consistente en toda la solicitud. Además, debes ser preciso (no añadas cálculos aproximados) y no dejes líneas sin completar si no sabes la respuesta. Puedes reducir los errores si utilizas la herramienta de recuperación de datos del IRS, que importa automáticamente la información de tus declaraciones de impuestos a la FAFSA.

Mantente al tanto de las comunicaciones. Después de presentar tu FAFSA, recibirás un Informe de Ayuda Estudiantil (SAR) del Departamento de Educación, que te brinda información básica sobre tu elegibilidad para recibir ayuda financiera. Si quedas seleccionado para la verificación, aparecerá un asterisco junto a tu cifra de Contribución Familiar Esperada (EFC) en el SAR. También recibirás una notificación por correo electrónico de cada universidad que te acepte, no del Departamento de Educación.

Prepara tu documentación. Incluso si tus probabilidades de ser auditado son bajas, es lógico que tengas tus documentos de respaldo organizados con anticipación. Eso incluye solicitar una transcripción de impuestos, que incluirá la información adicional que presentas en tu declaración de impuestos, como un cronograma que enumere ciertos ingresos y deducciones. Puedes obtener tu transcripción de impuestos de forma gratuita en línea o solicitarla por correo a través del servicio llamado Get Transcript del IRS en irs.gov/transcript.

Laura Irene Sosa, consejera universitaria en dos escuelas secundarias en Houston, les dice a todos sus estudiantes que soliciten una transcripción de impuestos inmediatamente después de presentar su FAFSA. “La verificación es un proceso largo y debes estar listo”, dice Sosa, quien indica que, hasta el momento, el 80% de los 320 estudiantes del último año [seniors] en sus escuelas han quedado seleccionados para la verificación.

Responde rápido. Si te seleccionan para la verificación, no tardes en responder. Las universidades tienen fechas límite ajustadas para entregar esta documentación: si no cumples con esa fecha límite, es posible que no obtengas ninguna ayuda financiera federal.

Cada escuela tiene un proceso de verificación diferente, por lo que debes consultar el portal de estudiantes en línea para averiguar qué necesitas proporcionar. En la pestaña de ayuda financiera, verás una lista de los documentos solicitados; es posible que solo se te solicite completar una hoja de verificación o que proporciones documentos como un formulario W-2, evidencia sobre la cantidad de personas de tu hogar que ya están inscriptas en la universidad, pagos por manutención de menores o una transcripción de impuestos.

Consigue ayuda. Si quedas seleccionado para la verificación y tienes preguntas, habla con la oficina de ayuda financiera de tu universidad. Si eres estudiante de último año de la escuela secundaria y solicitas ayuda por primera vez, habla con tu consejero vocacional. También puedes obtener ayuda de otros consejeros en organizaciones sin fines de lucro como Reach Higher o si te comunicas con la oficina de Ayuda Federal para Estudiantes. Puedes llamar al 800-4-FED-AID (800-433-3243) si tienes preguntas o puedes ver videos explicativos en el canal de YouTube de la oficina.

Si aún no has presentado tu FAFSA, la oficina de Ayuda Federal para Estudiantes del Departamento de Educación organiza una sesión de consulta #AskFAFSA en Twitter de 5 a 6 p. m., hora del Este, el último miércoles de cada mes. Cada mes se presenta un tema diferente relacionado con la ayuda financiera. Las transcripciones archivadas de las sesiones de preguntas y respuestas se publican en Storify.com/FAFSA.