Tu lista financiera de abril

La época de impuestos ya casi está sobre nosotros y si todavía no los has presentado, te estás metiendo en territorio urgente. Pero este año, los que siempre dejan sus impuestos para después pueden respirar con un poco más de tranquilidad porque tendrán 2 días de prórroga fiscal de presentación impositiva, que este año 2018 es el día 17 de abril.

Aún así, se recomienda presentar los impuestos más temprano que tarde. Mientras más rápido lo hagas, más rápido obtendrás tu reembolso si te debían uno, lo que te incentivará a hacer que tu dinero trabaje para ti.

E incluso si debes impuestos, presentarlos antes significa que tendrás más tiempo para saldar la cuenta. El IRS ofrece distintos planes de pago para ayudarte a manejar la carga.

Además, una vez que tus impuestos hayan sido puestos en orden, podrás comenzar a lidiar con las demás tareas financieras.

Así que, ya sea que pospongas tu declaración de impuestos o no, esto es lo que debes tener en tu lista financiera este mes:

Disminuye tus obligaciones fiscales

Tienes hasta el martes 17 de abril para aportar a una IRA tradicional de 2017, una buena manera de ahorrar dinero y reducir potencialmente tus ingresos imponibles.

También puedes aportar a una cuenta de ahorros para gastos médicos (HSA) y solicitar que sea tenida en cuenta en tus impuestos de 2017 si tu cobertura califica como un plan de deducible alto.

El IRS lo define como todo plan con un deducible de, como mínimo, $1,365 para una persona o de $2,700 para una familia. En el caso de esta opción, deberás configurar y financiar una cuenta de ahorros para la salud antes de la medianoche del martes 17 de abril, la fecha límite de presentación de impuestos.

Si tuviste un negocio desde casa que perdió dinero en 2015 o antes, puedes trasferir deducciones por trabajo en casa que no hayan sido usadas. Puedes hacer lo mismo con las pérdidas por inversiones. Las ganancias de capital y los aportes por donaciones a veces son pasados por alto por los contribuyentes también. Revisa el enlace para ver más consejos de último momento sobre impuestos.

Distribuye las devoluciones de impuestos

Si ya los has presentado, y suponiendo que obtendrás una devolución, entonces es un buen momento para deducir qué hacer con ese dinero.

Paga tus deudas de tarjetas de crédito. Usa tus devoluciones de impuestos para disminuir significativamente el saldo o pagarlo por completo.

Aumenta tus cuentas de ahorros. Es una buena idea mantener un margen de efectivo en tu cuenta de ahorro en caso de que te encuentres con un gasto grande e inesperado.

Compra un artículo costoso con mucho descuento. Si necesitas invertir en una nueva cortadora de césped o hacer alguna remodelación en tu hogar, encontrarás muchísimas buenas ofertas en abril.

Analiza obtener un seguro contra las inundaciones

Abril es el comienzo de la temporada de inundaciones primaverales, así que es un buen momento para adquirir un seguro contra inundaciones. Incluso si no vives en un área propensa a inundaciones, podrías experimentarlas por el derretimiento de la nieve de invierno y las lluvias de la primavera.

Parte del 20% de reclamos a través del Programa Nacional de seguros contra inundaciones (NFIP), a cargo del gobierno, pertenecen a propietarios e inquilinos de áreas con bajo o moderado riesgo de inundarse. Y recuerda que el seguro de los propietarios no cubre las inundaciones.

El seguro contra inundaciones de la NFIP, la cobertura más popular, empieza 30 días luego de su adquisición. Así que ahora es el momento de comprarlo.

Para obtener un cálculo de la prima anual y un enlace a los agentes que venden seguros federales contra inundaciones, ve al Centro de Servicios de Mapas de Inundaciones (FEMA), mete el domicilio de tu casa y haz clic en “Interactive Map.” Esto te llevará al mapa oficial de clasificación de inundaciones de tu área.

Para solicitar ser derivado a un agente, contacta al Centro de Atención Telefónica de Derivación al Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones al 888-379-9531. Encuentra más consejos, incluido lo que está y no está cubierto, aquí.

Anuncia tu casa si planeas venderla

Marzo, abril y julio son los tres meses donde más se observan nuevas propiedades inmobiliarias que salen al mercado.

Esmérate con nuestros consejos para vendedores de casa, y sigue estas reglas para aumentar el valor de tu hogar en un 35%.

Revisa los documentos de tu planificación patrimonial

Ahora que has terminado de leer cuidadosamente tus documentos financieros para la época impositiva, tal vez también puedas tachar otra tarea administrativa de tu lista financiera: Mediante la actualización de tus planes patrimoniales.

Más de la mitad de los estadounidenses no tienen un testamento, según la Asociación nacional de planificadores y Consejos de patrimonio. Incluso si lo tienes, es posible que debas actualizarlo si has tenido un hijo desde que se redactó o si has pasado por un divorcio.

Un importante primer paso consiste en asegurarte de que tus designaciones de beneficiarios estén actualizadas en cuanto a jubilación, inversiones y cuentas bancarias aplicables, además de las pólizas de seguro de vida. Luego, completa los poderes legales para la atención médica y los mandatos con representación [power of attorney] y demás formularios necesarios. Si tus necesidades son simples, es posible que puedas usar un servicio en línea DIY, como Quicken WillMaker Plus para redactar un testamento. Siempre es una buena idea pedirle a un abogado que revise todos los documentos que hayas preparado por tu cuenta.

Comienza a reservar para los viajes de verano

Tal vez hayas ahorrado lo suficiente como para cubrir el gasto de un viaje de vacaciones de verano. Dado que los pasajes de avión y los precios de los hoteles tienden a aumentar cuando se acerca el día de recordar llamado Memorial Day, ahora es un buen momento para comenzar a buscar ofertas en serio.

Si encuentras un precio que se ajuste a tu presupuesto, ve y reserva el boleto. Lo mismo se aplica al alojamiento; solo presta atención a las cuotas de hoteles escondidas.

Revisa nuestra guía de compra de viajes en aerolíneas para cerciorarte de que tendrás el mejor valor para tus viajes de verano. Si planeas hacer un viaje por carretera o necesitas comprar un nuevo equipaje, nuestra guía de vacaciones y viajes te ayudará.