Khloé Kardashian quiere tener más hijos con Tristan Thompson

Pone fin a los rumores de separación

Al margen de las supuestas desavenencias que seguirían marcando su relación sentimental con el jugador de baloncesto Tristan Thompson, quien le fue infiel antes y durante el embarazo que la llevó a debutar en la maternidad con el nacimiento de su hija True (3 meses), la estrella televisiva Khloé Kardashian ha dejado bien claro que su primogénita no es ni mucho menos el único bebé que se plantea tener con su compañero sentimental, aunque eso no significa que se vaya a poner cuanto antes a la tarea de ampliar su prole junto al deportista.

“Vamos a dejar primero que mi útero reduzca su tamaño. Sinceramente, me encantaría tener más niños, desde luego, pero no sé si me apetece volver a quedarme embarazada a corto plazo, hay que afrontar demasiadas cosas. Pero sí que quiero tener más hijos. No sé cuándo será, pero al menos creo que debo esperar un año”, ha revelado la hermana de Kim Kardashian en conversación con el portal de noticias E! News.

Independientemente de los muchos retos que entraña un período de gestación tanto en el plano biológico como en el puramente personal, es probable que otro de los factores que vayan a disuadir a Khloé de quedarse embarazada demasiado pronto resida en el sinfín de comentarios negativos que ha tenido que aguantar por parte de sus detractores, quienes no han tenido reparo alguno a la hora de ‘atacarla’ tanto por entrenarse en el gimnasio estando embarazada o, en la última ocasión, por asistir a un evento benéfico y dejar a su niña bajo los cuidados de su padre.

“Estoy harta de ver tanta gente tratando de humillar a las madres por las decisiones que toman. A aquellas que se toman su tiempo para cuidar de sus bebés, estoy muy orgullosa de vosotras. A aquellas que prefieren volver al trabajo cuanto antes, estoy orgullosa de vosotras. Tenemos que hacer todo lo que sea conveniente para nosotras y nuestras circunstancias. Sed amables con vosotras mismas, ya que una mamá feliz implica un bebé feliz. A veces somos demasiado duras con nosotras mismas”, escribía hace unos días en su perfil de Twitter.