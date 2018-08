Policía mata a inmigrante que intentó quitarle su pistola de choques eléctricos

Las impactantes imágenes de la muerte del inmigrante Emmanuel Alquisiras fueron divulgadas por el alguacil del condado de Volusia, Florida luego que uno de sus oficiales mató a tiros a un sospechoso de un incidente de violencia doméstica.

Emmanuel Alquisiras de 29 años y oriundo de México falleció luego de varios disparos por parte del agente Brandon Watson que buscaba que el hombre se calmara tras haberlo derribado con una pistola tazer.

Cuando el oficial le pidió calma el mexicano le arrebató su arma eléctrica y trató de disparale lo que llevó al oficial a impactarlo con su pistola en cinco ocasiones.

El hombre falleció frente a su esposa y sus cuatro hijos. La mujer que no ha sido identificada había llamado a un centro de abuso doméstico para reportar los constantes golpes de su esposo.

El fatal incidente ocurrió el pasado viernes en la zona rural de Seville, Florida cuando Watson llegó al noroeste de Volusia, y pidio explicaciones a Alquisiras y otro hombre que estaba sentado en la parte superior de las escaleras de la vivienda.

Cuando Alquisiras se sentó en las escaleras, ignoró repetidamente las órdenes de Watson de poner sus manos detrás de su espalda, luego agarró la pistola Taser provocando la reacción del agente.

El mexicano ya había sido arrestado por cargos de violencia doméstica en 2008 explico el Sheriff de Volusia, Mike Chitwood que defendió el accionar de su agente.

After watching the body camera video of last night’s deputy-involved shooting, it’s clear to me that this deputy was placed in a terrible situation & did everything he could to try and convince this man to stop fighting. I stand behind the deputy 100%. We will release the video.

— Mike Chitwood (@SheriffChitwood) August 4, 2018