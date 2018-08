Equipo del fútbol mexicano negocia con Facebook para transmitir sus partidos

Será a través de la página oficial del equipo dónde los aficionados podrán seguir el encuentro en tiempo real

Hace tiempo que Facebook se convirtió en algo más que una red social y en el Club Celaya, del Ascenso MX, encontró a su primer aliado del futbol mexicano.

De manera oficial, los Toros comunicaron la alianza con la empresa estadounidense para transmitir sus encuentros locales en el Estadio Miguel Alemán.

Será a través de la página oficial del equipo dónde los aficionados podrán seguir el encuentro en tiempo real, además de ofrecer contenidos exclusivos.

“Esta alianza es parte de la apuesta de Facebook para innovar la forma en la que los fanáticos del futbol puedan ver y seguir a sus equipos favoritos desde cualquier lugar y cualquier dispositivo móvil”, mencionó Isaura Morales, líder de Alianzas Deportivas de Facebook para Latinoamérica Cono Norte.

“De esta manera, los fans del equipo del Bajío podrán seguir y estar cerca de su equipo y jugadores favoritos como nunca antes, al alcance de la palma de su mano y con una gran calidad de transmisión”.

El primer partido a transmitirse en esta plataforma será el 18 de agosto, ante el San Luis, en la Jornada 5.

Si bien, algunos equipos de la Liga MX, la Liga MX Femenil, Ascenso, Sub 20, Sub 17 o Sub 15 han transmitido encuentros por Facebook, el Celaya será el primero con la red social como emisor oficial.