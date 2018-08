¿Estalló la guerra entre Kourtney y Kim Kardashian?

Todo parece indicar que ambas socialités no se llevan bien desde hace tiempo

Hay guerra en el clan Kardashian: Kourtney contra su hermana Kim.

“Kourtney cree que Kim está hambrienta de atención. También opina que la manera en que Kim cría a sus hijos es repulsiva. Ella los ostenta como si fueran accesorios, y eso no es como Kourtney hace con sus hijos“, dijo una fuente a Radar Online.

De acuerdo con el informante, ambas socialités no se llevan bien desde hace tiempo. Cree que es poco probable que Kourtney, de 39 años, y Kim, de 37, recuperen la estrecha relación de antaño.

“Kim siempre ha tratado de superar a Kourtney desde que eran pequeñas porque ella es su hermana mayor y Kourtney siempre la ha hecho menos por eso“.

El encono entre las hermanas ya se vio reflejado en Twitter y en su reality Keeping Up With the Kardashians, cuya temporada 15 debutó el fin de semana con una gran pelea entre ellas.