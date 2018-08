Niñas ponen viagra en la bebida de un menor de 13 años y por poco lo matan

Bromas fatales con algo de complicidad de un adulto

Bromas pesadas que pueden ser fatales.

Dos niñas de 13 y 14 años disolvieron dos pastillas de viagra en la bebida de un joven, lo que llevó a una emergencia médica. Los hechos ocurrieron en Villa Carlos Paz, en la provincia de Cordoba, Argentina.

“Estas chicas le habrían suministrado a un jovencito de su misma edad dos comprimidos de viagra con alcohol, lo cual le produjo efectos y daños en su salud“, dijo fiscal Raúl Ramírez a radio Mitre.

El menor de 13 años se descompuso a los pocos segundos de consumir las pastillas de viagra. Las adolescentes notificaron a las autoridades y dieron la cara a los padres del afectado.

“Durante el transcurso de esto me comunico con una de las nenas y me confirma que sí pasó todo esto. Fue un momento durísimo. Las nenas habían conseguido comprar el medicamento. Hay una filmación. Hoy mi hijo ha sido lesionado física y moralmente. Él no quiere volver al colegio”, dijo el padre del menor.

Por ahora se investiga a la farmacia, especialmente a uno de los empleados, por vender la medicina a las chicas sin una fórmula médica.