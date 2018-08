Revisión de antenas de HDTV: Las más recomendadas en las pruebas más recientes de CR

Las antenas de TV pueden parecer reliquias de una época pasada, donde la cantidad de canales que recibías podía contarse con una sola mano. Pero, a medida que los consumidores tratan de recortar sus facturas de TV satelital y por cable cada vez más costosas, las antenas se están volviendo populares otra vez.

Consumer Reports acaba de probar 10 antenas de HDTV para interior de todas las formas y tamaños en hogares urbanos y suburbanos y descubrió que los evaluadores, en la mayoría de estos lugares, podían recibir docenas de canales gratuitos por aire. (Las antenas para exterior tienden a funcionar mejor que las antenas de HDTV para interior, pero no son prácticas para todos).

Es una buena noticia para la creciente cantidad de personas que está dejando de lado los paquetes de cable tradicionales y optan por servicios de transmisión de video de menor precio, como DirecTV Now, Sling TV y YouTube TV.

La firma de investigación de mercado Parks Associates dice que una quinta parte de los hogares en Estados Unidos con acceso a banda ancha ahora usa una antena para recibir televisión en vivo. “Las antenas digitales están experimentando un resurgimiento a medida que los consumidores consideran la televisión por aire y los servicios de video (over-the-top,OTT) como alternativas a la televisión pagada”, dice Brett Sappington, director de investigación sénior de Parks.

Una desventaja de los servicios de streaming o transmisión de video es que no siempre puedes obtener todos los canales locales como parte del plan.

Una antena de HDTV para interior puede ayudar a cubrir esa brecha.

Si vives cerca de un importante mercado de TV, probablemente recibirás muchas estaciones locales, ABC, CBS, Fox y NBC, además de PBS y Telemundo, con una antena de HDTV. Sitios web como AntennaWeb.org, TV Fool y la página de DTV Reception Maps de la FCC te pueden dar una idea de qué estaciones puedes recibir en tu área.

Además de una antena de HDTV, todo lo que necesitas para ver las estaciones locales es un televisor equipado con un sintonizador de TV digital, algo que se incluye en casi todos los televisores desde 2007. (Algunos televisores Vizio SmartCast no tienen sintonizador).

Como beneficio adicional, la calidad de imagen que recibas de tu antena de HDTV para interior puede ser mejor que la que recibes del cable. “Las señales pueden estar menos comprimidas”, dice Claudio Ciacci, evaluador de televisión de Consumer Reports.

Cómo probamos

Tuvimos 10 evaluadores que probaron 10 antenas de HDTV para interiores en su casa, diseminados por todo el área de New York, New Jersey y Connecticut. La mayoría de los lugares estaban dentro de un radio de 30 millas de Manhattan, pero uno estaba a 70 millas de distancia.

Los modelos que probamos variaron en precio de $ 8 a $ 80. Todos fueron diseñados para atraer canales VHF y UHF (canales 2 a 69). Las antenas variaban en diseño desde las antenas de orejas de conejo antiguas hasta modelos que parecen elegantes piezas de arte moderno. Algunos modelos extraplanos pueden fijarse en una ventana o esconderse discretamente detrás de una pantalla de TV.

Cada modelo fue probado en todas las casas, en días despejados, en dos lugares: en o frente a una ventana y dentro de una habitación cerca del televisor. La fuerza de la señal generalmente es más fuerte cerca de una ventana, y ese es el resultado que usamos al calcular nuestra calificación. También probamos el desempeño cuando la antena se colocó cerca del televisor porque las personas no siempre tienen una ventana de acceso fácil.

En nuestra revisión, incluimos algunas antenas HDTV amplificadas; estas antenas a veces pueden ayudar a conectar con estaciones más distantes. Para los modelos amplificados, encendimos el amplificador, y si había ajustes variables, utilizamos la configuración máxima.

Calificamos las antenas en función de la cantidad de estaciones de transmisión de RF (frecuencia de radio) recibidas en nuestras 10 ubicaciones de prueba. Para obtener una marca de recepción, una estación debe tener una imagen de TV estable y visible. Detectamos un total de 20 estaciones de UHF y 6 de VHF en todos nuestros sitios de prueba, pero cada ubicación recibió solo una fracción de estas estaciones.

Independientemente de la antena que se utilizara, uno de nuestros lugares de prueba solo pudo conectar una estación y otra solo 3; otros recibieron 20 o más. Pero eso subestima la cantidad de contenido que una antena puede proporcionarte.

“A diferencia de los viejos tiempos, cuando al sintonizar una estación se producía un solo canal, muchas estaciones ahora ofrecen múltiples subcanales que proporcionan una mayor variedad de programación”, dice Ciacci. Dichos subcanales a menudo incluyen una combinación de programas de televisión antiguos, programas de naturaleza, clima y programación en idioma extranjero.

Algunos de nuestros sitios de prueba recibieron solo un par de subcanales, y otros obtuvieron más de 70.

Pero no era todo acerca de la ubicación. Descubrimos que el rendimiento entre nuestras antenas de prueba variaba bastante, y el precio no era un gran predictor de lo bien que funcionaría un modelo.

