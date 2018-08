Del amor al odio: Brad Pitt contraataca a Angelina Jolie

El cuento de hadas terminó en historia de terror

A principios de esta semana salían a la luz una serie de documentos legales relacionados con el proceso de divorcio en que se encuentran inmersos Brad Pitt y Angelina Jolie desde su separación en 2016 y, más en concreto, con la custodia y manutención de sus seis hijos en común: Maddox, 16, Pax, 14, Zahara, 13, Shiloh, 12, y los mellizos de 9 Vivienne y Knox.

En dichos papeles, la actriz aseguraba que su exmarido no había contribuido de forma sustancial a costear los gastos relacionados con la educación y crianza de su extensa prole, por lo que ella había decidido dar los pasos necesarios para que fuera el juez quien fijara una cifra concreta que sustituyera el sistema de pagos esporádicos que habían utilizado hasta entonces. Al mismo tiempo, la oscarizada intérprete insistía en que la única intención tras su decisión de presentar esa cuestión ante el tribunal era avanzar en el proceso para disolver su unión y comenzar así cuanto antes el siguiente capítulo de sus vidas, tanto de la suya como de la de Brad Pitt, que les lleve a educar juntos a sus retoños.

Esa afirmación no ha conseguido, sin embargo, calmar los ánimos y el actor no ha tardado en contraatacar presentando su propia declaración en la que afirma haber pagado más de nueve millones a su ex desde el final de su matrimonio. En concreto, Pitt asegura que le prestó ocho para que comprara la mansión en que reside actualmente con sus hijos y que además contribuyó a los gastos del día a día con otro millón adicional destinado a pagar las facturas “por el bien de Angelina y de los niños menores de edad”.

En su opinión, esta nueva estrategia legal de Angelina y de su equipo de abogados sería “un esfuerzo poco velado para manipular la cobertura mediática” del caso y una forma de venganza después de que el pasado junio el juez ordenara a su ex ayudar a que Brad Pitt reparara su relación con sus hijos contribuyendo a que pasaran más tiempo juntos excepto en el caso del mayor, Maddox, quien por su edad podría decidir por sí mismo cuándo querría ver a su padre.