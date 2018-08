Mamma Mia!: Cher anunció disco de covers de ABBA

El disco, que incluye éxitos como "Waterloo" y "Fernando", saldrá a la venta el 28 de septiembre

La icónica Cher lanzará “Dancing Queen”, un nuevo álbum de covers del famoso grupo sueco ABBA, el 28 de septiembre, según anunció Warner Bros. Records el jueves.

La cantante y actriz, poseedora del Oscar, el Emmy y el Grammy, decidió grabar el disco a raíz de la exitosa película Mamma Mia! Here We Go Again, nostálgica secuela de Mamma Mia! (2008) recientemente estrenada en cines, en la que cuenta con un papel secundario como la madre del personaje de Meryl Streep.

“Siempre me ha gustado ABBA y vi el musical original Mamma Mia en Broadway tres veces”, dijo Cher, ilusionada, “tras filmar Mamma Mia! Here We Go Again, me acordé de las canciones geniales e intemporales que escribieron y comencé a pensar ‘¿por qué no hacer un álbum de su música?’. Las canciones eran más difíciles de cantar de lo que imaginaba, pero estoy muy feliz con el resultado“.

El álbum fue grabado y producido en Londres y Los Ángeles con el colaborador de toda la vida de Cher, Mark Taylor, quien previamente produjo el exitoso single “Believe”.

Cher lanzó un video teaser para el primer sencillo del álbum, “Gimme! Gimme! Gimme!”. A continuación, la selección, que también incluye el emblemático “Fernando” que entona en la película junto a Andy García: