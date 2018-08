Ultraderecha pega estrellas adhesivas en Paseo de la Fama en homenaje a Trump

El suceso ocurrió después de que West Hollywood aprobó una resolución para eliminar el reconocimiento

Un grupo de activistas de ultraderecha ha colocado decenas de estrellas adhesivas en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles como homenaje al presidente, Donald Trump, informaron hoy medios locales.

Las pegatinas con forma de estrella aparecieron el jueves en la célebre avenida Hollywood Boulevard y fueron retiradas poco después por un trabajador del museo Ripley’s Believe It or Not!, quien lo hizo para evitar cualquier tipo de vandalismo o daños contra su propiedad.

La estrella real de Trump en el Paseo de la Fama, que reconoció sus logros en el mundo de la televisión cuando todavía no era presidente, ha sido destrozada al menos en dos ocasiones en los últimos dos años.

El pasado 25 de julio, las autoridades detuvieron a un joven que había tratado de pulverizar la estrella de Trump armado con un pico.

Diferentes voces en Los Ángeles han pedido la retirada de la estrella de Trump del Paseo de la Fama por sus polémicas opiniones políticas.

En este sentido, el Concejo de West Hollywood aprobó el pasado lunes una resolución que instó al de Los Ángeles y la Cámara de Comercio de Hollywood, que son quienes supervisan la colocación y conservación de las estrellas en el Paseo de la Fama, a que eliminen el reconocimiento de Trump.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, un grupo llamado The Faction se responsabilizó de haber colocado el jueves los adhesivos en homenaje al presidente.

Sin detallar la identidad de sus responsables o integrantes, este colectivo dijo que la petición del Concejo de West Hollywood y el último intento de destruir la estrella de Trump fueron las razones para colocar estas pegatinas en el Paseo de la Fama.

En su cuenta de Twitter, The Faction se define como “una legión MAGA”, acrónimo de “Make America Great Again” (“Haz a Estados Unidos grande de nuevo”), que fue el lema de Trump en las elecciones presidenciales de 2016.

The Faction asegura en Twitter que son aliados de Sabo, un artista callejero y ultraconservador conocido por criticar en sus obras a Hollywood y los progresistas, y en su perfil han compartido recientemente varios mensajes sobre el grupo de extremaderecha Proud Boys.

