Trump a un paso de perder su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El concejo municipal de West Hollywood votó unánimemente este lunes por la noche para buscar la eliminación de la estrella de Hollywood de Donald Trump, según reportó su alcalde John Duran.

West Hollywood City council unanimously passes resolution asking the Hollywood Chamber of Commerce to remove the Donald Trump star on Hollywood Walk of Fame. #horcruxdestroyed #bellicose #belligerent #unAmericanvalues #MakeAmericaintoAmericaAgain

— JohnDuran (@JohnDuran) August 7, 2018