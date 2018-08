5 maneras que te hacen más fácil lidiar con tu banco

Si bien la mayoría de los consumidores que encuestamos dicen que generalmente están satisfechos con su banco, hay muchos otros que están descontentos.

Steve Beck, un consultor de estrategia competitiva en la compañía CG42, con sede en Nueva York, dice que alrededor del 25% de los clientes bancarios sienten que las comisiones y las multas por sobregiro en sus bancos les quitan el dinero a cuenta gotas por todo. Algunos clientes se quejan de que sus bancos no ofrecen tarifas competitivas. Otros se quejan de que no hay suficientes ramas convenientes. De ese grupo, Beck estima que el 8% se enojará lo suficiente como para cerrar sus cuentas en los bancos más grandes del país este año, llevándose consigo un estimado de $229 mil millones en depósitos.

“Cuando una parte significativa de la base de clientes de un banco se siente muy frustrada y algunos se cambian a otro banco, esa no es una buena situación”, dice Beck.

Muchos clientes no creen que haya mucho que puedan hacer para aliviar la angustia que sienten. Más del 60% dice que cambiar bancos es una molestia, dice Beck. Alrededor del 46% considera que mover sus cuentas a otro banco no marcaría una gran diferencia.

Hay formas de mejorar la situación. Aquí hay 5 quejas que los clientes del banco nos dicen que tienen y algunas soluciones para ayudar a reducir la irritación.

No hay suficientes ramas cerca. Regístrate en la banca en línea y descarga la aplicación de tu banco a tu teléfono inteligente, y no tendrás que ir a una sucursal con tanta frecuencia. Una aplicación de banca móvil te permite verificar saldos de cuenta, transferir fondos, encontrar los cajeros automáticos más cercanos y evitar las colas en el cajero. La función de captura remota de cheques te permite depositar cheques de papel tomando una imagen de ellos con la cámara de tu teléfono inteligente. “Los usuarios activos de la banca móvil obtuvieron puntajes de satisfacción superiores a los de los clientes que obtuvieron una cuenta de cheques sin cargos”, afirma Paul McAdam, quien dirigió una reciente encuesta de satisfacción de bancos de J. D. Power. El servicio al cliente es malo. Puedes usar nuestras calificaciones para encontrar el mejor banco para tus necesidades. Si no te gusta el servicio al cliente de tu banco, es posible que desees considerar una cooperativa de crédito. Tienden a calificar más favorablemente que los principales bancos nacionales y regionales, según nuestras encuestas. Sin embargo, antes de cambiar, considera hacer más operaciones bancarias en línea o mediante una aplicación de banca móvil. Esa es una forma de evitar el mal servicio al cliente en una sucursal. Los cargos por sobregiros se cobran con demasiada frecuencia. Puedes reducir la posibilidad de ser perjudicado por las comisiones bancarias al registrarte para recibir alertas de texto y correo electrónico que te avisan cuando tu saldo cae por debajo de cierto nivel. De esta forma, puedes asegurarte de tener fondos suficientes en tu cuenta. También hay otras maneras de evitar las tasas de sobregiro. Los cargos de ATM pueden acumularse. No te frustres buscando un cajero automático y pagando hasta $5 en comisiones totales para usar uno. En su lugar, utiliza la función de devolución de efectivo comúnmente disponible en supermercados, cadenas de farmacias y otros minoristas cuando pagas con tu tarjeta de débito. Por lo general, no hay una tarifa por esto. También hay otras formas de evitar las comisiones bancarias. Las comisiones por pagos atrasados son demasiado altas. Si estás retrasado en el pago de un préstamo o tarjeta de crédito, por ejemplo, se te puede cobrar una comisión. Puedes evitar estas comisiones utilizando la función de pago de facturas que los bancos ofrecen en línea para programar los pagos y que se hagan a tiempo. Si consideras que sería mejor cambiarte a otro banco, ten en cuenta que realizar el cambio puede no ser fácil, especialmente si utilizas servicios como depósito directo de tu sueldo y el pago automático de facturas. Elaboramos un plan de 6 pasos para facilitar el proceso de cambio de banco.

