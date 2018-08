Consigue certificados de depósito (CD) con mejores tasas en este momento

El aumento de un cuarto de punto del miércoles en la tasa de fondos federales no cambiará mucho el rendimiento de los CD o de los bonos, pero aún así es una buena noticia (muy esperada) para los ahorradores frugales que ponen su dinero y confianza en cuentas de inversión conservadoras.

“Lo que esto significa para los ahorradores es que las tasas van a subir”, dice Pierre Habis, presidente de PurePoint Financial, un banco principalmente en línea que está ofreciendo una de las tasas de CD más altas del país en este momento.

Y si los federales continúan con los aumentos 2 o 3 veces más este año, como se esperaba, tanto mejor para aquellos que han estado buscando altas y bajas para obtener un rendimiento adicional desde que los federales redujeron las tasas casi a cero luego de la Gran Recesión.

La tasa de fondos federales es lo que pagan los bancos cuando se prestan dinero entre ellos.

No está claro cuánto aumentarán las tasas de los CD o de las cuentas de ahorro en el corto plazo en respuesta a la Reserva Federal. Justo antes de la reciente medida de los federales, los certificados de depósito de un año, por ejemplo, pagaban un débil rendimiento anual del 0.24%, según la Federal Deposit Insurance Corp.

Sin embargo, los ahorradores que buscan mejores opciones deberían ser capaces de encontrarlas ahora. La última vez que las tasas subieron, en 2005, aparecieron nuevos bancos en línea para satisfacer la demanda de los consumidores por mejores tarifas, dice Ken Tumin, fundador y editor de DepositAccounts.com, un sitio web que compara las tasas de los CD en todo el país.

Tú puedes tomar ventaja de este nuevo entorno de tasas en ascenso e incrementar el rendimiento de tus ahorros personales en este momento, al tiempo que proteges tus depósitos. Así es cómo hacerlo:

5 pasos para mayores tasas de los CD

Tienda de comparación en línea en sitios web como Bankrate, DepositAccounts y MoneyRates, con información agregada sobre la tasa financiera. Esta semana, Everbank, un banco principalmente en línea, encabezó la comparación de 193 instituciones financieras que ofrecen un año de CDs Bankrate. Su rendimiento porcentual anual (APY) de 1.42% superó al 0.05% de Wells Fargo. En un depósito de CD de $10,000, Everbank pagaría $142 en intereses en un año en comparación con $5 de Wells Fargo.

Pero ten cuidado cuando revises los resultados de búsqueda en estos sitios: los bancos que no necesariamente tienen las tasas más altas de los CD, pero anuncian en los sitios pueden obtener la mejor posición. Desplázate hacia abajo en la lista para encontrar tasas posiblemente mejores. Ninguno de estos sitios web incluye a todos los emisores de CD, pero DepositAccounts cubre 6,139 instituciones financieras que ofrecen los CD de un año, por ejemplo.

Considera las cooperativas de crédito, que están incluidas en comparaciones en línea y pagaron un cuarto de punto más que los bancos tradicionales en los CD de 5 años por $10,000 en diciembre pasado, según los últimos datos de la National Credit Union Administration, la agencia gubernamental independiente que supervisa y asegura más cooperativas de crédito.

No te descalifiques tú mismo pensando que no cumplirás con los requisitos de elegibilidad para la membresía de las cooperativas de crédito. Algunas son menos restrictivas de lo que piensas. Por ejemplo, PenFed Federal Credit Union, que actualmente paga 1.26% en los CD de un año, está abierto a empleados del gobierno, personas que prestan servicios en el ejército de los Estados Unidos y sus familias. Pero casi cualquier persona puede unirse haciéndose miembro de la Asociación Nacional de Familias Militares ($17 por año), que está más abierta, en términos restrictivos, a familias de militares, sus familiares y amigos. Estas opciones de elegibilidad más fáciles son cada vez más comunes, dice Mike Schenk, un ejecutivo del grupo comercial de la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito.

Monitorea los CD que ofrecen altas tasas al principio. Algunos bancos atraen a los ahorradores con señuelos de alta tasa de interés, pero esos pueden escabullirse si no estás atento. Al vencimiento, la mayoría de los CD se transfieren automáticamente a un nuevo certificado de menor tasa, dice Tumin.

Los depositantes tienen de 5 a 20 días para cerrar su cuenta después de que su CD haya madurado. Para evitar una renovación automática de baja tasa de interés, “rastrea y maneja cuidadosamente tus CD que están madurando”, aconseja Tumin.

Ve a más largo plazo para tasas más altas. Una manera fácil de aumentar tu tasa es comprar un CD a más largo plazo. Aunque los depositantes podrían obtener un APY de 1.3% en los CD de un año en Capital One 360 esta semana, podrían obtener 2.3% en certificados de 5 años. La desventaja es que estás inmovilizando tu dinero por un período más largo, lo que te puede costar la pérdida de ganancias en un entorno de tasas crecientes.

La solución, dice Tumin, es “escalar” tus CD: divide la cantidad que deseas guardar y escalona las compras de varios CD de 5 años para que uno de ellos venza cada 6 meses. De esa forma, puedes seguir aprovechando las tasas crecientes dos veces al año.

Verifica la legitimidad de bancos desconocidos. Esos nuevos bancos, principalmente en línea, que están surgiendo para atraer nuevos clientes son atractivos. El banco PurePoint Financial , por ejemplo, lanzado el mes pasado, estaba pagando el 1.4% en los CD de un año esta semana. Pero antes de enviar $10,000 o más a un banco desconocido, debes verificar su legitimidad.

“La mejor manera de consultar un banco es llamar a la FDIC”, dice Greg Hernández, vocero de la agencia de seguros. Llama al 877-275-3342 y solicita un especialista en seguros de depósitos, que puede consultar el banco en la lista maestra de la FDIC, la cual se actualiza periódicamente.

También puedes hacer esto en línea usando la herramienta BankFind de la FDIC. Pero eso puede darte un falso negativo. Por ejemplo, “PurePoint es una división de MUFG Union Bank, que existe desde hace más de 150 años”, dice Habis, de PurePoint. Pero BankFind todavía no verifica las divisiones, por lo que PurePoint no se puede encontrar allí.

