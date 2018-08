5 Reglas para abrir una cuenta bancaria universitaria

A medida que los estudiantes de primer año asisten a un campus universitario este año, muchos de ellos obtendrán su propia cuenta bancaria por primera vez. Es un paso crucial, ya que necesitarán acceso bancario para administrar su flujo diario de efectivo, recibir depósitos de ayuda financiera y obtener efectivo para comprar pizzas y otros gastos diversos.

De acuerdo, es posible que el estudiante no necesite una cuenta de cheques individual de inmediato. Puedes agregarlo a tu propia cuenta de cheques o simplemente puedes enviar dinero a través de una aplicación de pago.

Pero una cuenta bancaria universitaria podría ser más conveniente y ayudará a tu hijo a aprender a ser financieramente independiente.

Si decides abrirle una cuenta, querrás echarle una mano con este proceso, especialmente porque existe el riesgo de que tu estudiante sea orientado hacia una cuenta con una tarifa alta.

Muchas universidades firman acuerdos de mercadotecnia con bancos para impulsar opciones de cuentas que pueden tener características riesgosas o costosas, de acuerdo con un estudio reciente de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB). Eso puede llevar a los estudiantes a pagar cientos de dólares en costos innecesarios al año, incluidos los cargos por sobregiro y las tarifas de cajeros automáticos fuera de la red.

“Los estudiantes no deben suponer que la cuenta patrocinada por el campus es necesariamente la mejor cuenta para satisfacer sus necesidades”, dice Suzanne Martindale, abogada de Consumer Reports. Ella descubrió muchas de estas mismas prácticas hace unos años cuando dirigió una investigación de Consumer Reports sobre productos bancarios universitarios.

Aunque las normas federales exigen que los bancos ofrezcan opciones estudiantiles a bajo costo y brinden protección al consumidor, la CFPB descubrió que algunas universidades continúan comercializando productos que tienen cuentas con tarifas costosas y hacen que sea difícil averiguar los verdaderos costos.

Las prácticas desleales como estas son las razones por las que Consumers Reports está lanzando un programa llamado “What the Fee?!” El objetivo es señalar las tarifas sorpresivas y ayudar a los consumidores a defenderse. (Puedes obtener más información sobre nuestros esfuerzos en WhatTheFee.com).

Por ahora, sin embargo, depende de los padres y estudiantes asegurarse de que la opción de banco que elijas para la universidad no tenga tarifas ocultas.

“Querrás echar un vistazo e investigar un poco”, dice Kimberly Palmer, experta en bancos de NerdWallet. “Pero la buena noticia es que hay muchas opciones gratuitas o de bajo costo”.

Aquí hay 5 reglas para ayudar al estudiante a dar con la cuenta bancaria adecuada:

Enfócate en las cuentas de cheques gratuitas

Puedes querer conectarte con un banco en particular en el paquete de orientación para la universidad, pero no te apures a ir.

“El banco afiliado a la universidad puede no ser la mejor opción de bajo costo”, dice Palmer.

Como mínimo, el banco que elijas debería suprimir las tarifas de mantenimiento de las cuentas de cheques de los estudiantes sin requerir saldos considerables, y ofrecer una tarjeta de débito libre de cargos, escritura de cheques gratis y uso de cajero automático gratuito dentro de su red. Pero haz que te den una lista completa de tarifas, incluida la protección contra sobregiros y los cargos por cajero automático fuera de la red (más información sobre esto a continuación).

Otra opción es buscar una cooperativa de crédito cercana.

“Muchos colegios y universidades están afiliados a cooperativas de crédito, que tienden a tener tarifas más bajas, así como ubicaciones y cajeros automáticos dentro y cerca del campus”, dice Greg McBride, vicepresidente sénior y analista financiero principal de Bankrate.com. Consulta nuestros consejos para encontrar el mejor banco o cooperativa de crédito.

Dependiendo de la confianza que tengas en las habilidades de manejo de dinero de tu hijo, es posible que desees abrir una cuenta conjunta. Eso puede hacer que sea más fácil evitar las tarifas, porque tendrás más activos para depositar.

También te resultará más fácil controlar los balances y los gastos de tu hijo, dice Simon Zhen, analista de investigación en MyBankTracker.com.

Ten cuidado con la protección contra sobregiros

Cuando firmes con un banco, al estudiante probablemente se le ofrecerá una protección contra sobregiros. Lo mejor es optar por no participar porque correría el riesgo de incurrir en tarifas considerables.

Un estudio reciente de NerdWallet encontró que el cargo promedio de sobregiro del banco era de $35, y el estudiante universitario promedio rebasó su cuenta 2.2 veces al año, en comparación con las 2.07 veces del estadounidense promedio.

Incluso si el estudiante opta por no tener cobertura de sobregiro, aún existe el riesgo de que se le cobre una tarifa por “fondos insuficientes”, si un cheque o pago de factura excede el saldo de la cuenta.

Para evitar este problema, configura una cuenta de ahorros y vincúlala a tu cuenta corriente, dice McBride. De esta forma, el banco extraerá dinero automáticamente de la cuenta de ahorros si el saldo de la cuenta de cheques se queda corto. Puede existir una tarifa nominal por este servicio, quizás de $10, pero sería mucho menos que un cargo por sobregiro.

Comprueba el acceso a cajeros automáticos

Asegúrate de averiguar si el banco cerca de la universidad ofrece cajeros automáticos sin cargo fuera de esa región. Después de todo, cuando tu hijo esté en casa durante el receso o trabajando como pasante en otra ciudad durante un semestre, también querrá acceso al efectivo.

Los bancos grandes ofrecen una gran cantidad de sucursales en todo el país, y las cooperativas de ahorro y crédito normalmente brindan acceso gratuito a una red nacional de cajeros automáticos. Sin embargo, los bancos regionales y comunitarios pueden no tener cajeros automáticos en tu zona, lo que podría generar cargos fuera de la red, en promedio $4.69 por retiro, según Bankrate.com, lo que incluye cargos tanto de tu propio banco como del propietario del cajero automático.

Considera los bancos en línea

Si no tienes muchas opciones para un banco cercano, considera un banco en línea. La mayoría ofrece cuentas corrientes sin cargos de mantenimiento, aunque algunos pueden requerir un saldo mínimo o depósitos directos mensuales.

Muchos bancos en línea generalmente te reembolsan las tarifas del cajero automático y puedes hacer depósitos simplemente escaneando o tomando una fotografía del cheque.

Consulta también las cuentas de ahorro en línea, ya que tienden a pagar una tasa de interés más alta que los bancos tradicionales. Si el estudiante tiene un trabajo, es posible que desees dirigir ese ingreso a uno.

Verifica las Reglas de Elegibilidad del Estudiante

La mayoría de los bancos establecen límites de elegibilidad para las cuentas corrientes de los estudiantes, dice Zhen. Algunos pueden permitir las cuentas de cheques para estudiantes por solo 4 años o cortar la elegibilidad a cierta edad del estudiante; otros pueden cerrar las cuentas de cheques para estudiantes después de la fecha de graduación.

En ese momento, el estudiante puede recibir un aviso de 30 días de que la cuenta se regirá por un calendario de tarifas diferente, lo que probablemente significará tarifas de saldo mínimo u otros cargos. Así que asegúrate de que el nuevo graduado haya optado por una mejor alternativa antes de que eso suceda.

