Agenda de eventos LA: los eventos que no te puedes perder

La Orquesta Filarmónica de Los Angeles ofrecerá banquete doble este fin de semana, que trae además mucha música mexicana, cine de calidad y una exhibición fotográfica en el Museo de Historia Natural

Jueves 16

Salsa con D’León y Dudamel

Los dos son venezolanos y los dos son reconocidos músicos, pero es la primera vez que se reúnen en un escenario. Se trata de Óscar D’León, el sonero invitado de Gustavo Dudamel y su Los Angeles Philharmonic. El show se efectuará en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles), y sustituye al del Ballet Nacional de Cuba, que no pudo llegar a este lugar debido a problemas con las visas de sus integrantes. 8 pm. Boletos $8 a $135 y (323) 850-2000 y hollywoodbowl.com.

Teatro clásico

Julia Rodríguez-Elliott dirige “Man of La Mancha”, una obra en inglés basada en “Don Quijote”, de Miguel de Cervantes Saavedra, que se presenta en A Noise Within (3352 E. Foothill Blvd., Pasadena). Esta versión tiene como escenario una prisión contemporánea para retar a la audiencia con un mundo reconocido y a la vez lleno de presentimientos. Bajo los poderes colectivos de la imaginación de los personajes, las paredes de la prisión desaparecen en un triunfo de la era moderna que desafía todas las adversidades. Con música de Mitch Leigh y letras de Joe Darion. Termina el 9 de septiembre. Boletos $25 a $91. Informes (626) 356-3121 y anoisewithin.org.

Viernes 17

Bandas locales en Gran Performances

Este fin de semana cierra el ciclo de conciertos Gran Performances, en la California Plaza (350 S. Grand Ave., Los Angeles). Las bandas que estarán a cargo del show fueron elegidas por Marisoul Hernández, la cantante de La Santa Cecilia, uno de los grupos latinos más reconocidos de la escena musical local y nacional. Se trata de The California Feetwarmers (en la foto) y de los Hermanos Herrera; los primeros tocan una mezcla de jazz de Nueva Orleans y ragtime y los segundos una versión moderna de son huasteco, son jarocho y música norteña. 8 pm. Entrada gratis. Informes (213) 687-2190 y grandperformances.org.

Autos monstruosos

El espectáculo Monster Jam. que llega por primera vez al Staples Center (1111 S. Figueroa Blvd., Los Angeles), incluye a ocho de los más intensos atletas de Monster Jam, que se disputan en una feroz batalla el campeonato con pruebas de versatilidad y aguante. Sus poderosos vehículos de más de 1,200 libras de peso participan en el Monster Jam Triple Threat, en el que durante siete competencias diferentes conducen tres autos de alto poder. Viernes 7:30 pm; sábado y domingo 1 y 7 pm. Boletos $25 a $80. Informes (888) 929-7849 y monsterjam.com.

‘Pandas’ en Imax

El documental “Pandas”, que ha causado sensación desde su estreno limitado hace algunos meses, llegará a las pantallas IMAX de todo el país y durará en cartelera solo una semana; el jueves será el último día para ver esta cinta en el formato gigante. Narrado por Kristen Bell y apto para toda la familia, este filme cuenta con lujo de detalle características de este singular animal que se encuentra en peligro de extinción. Boletos de $14 a $17. Para ubicaciones y horarios ingresar a imax.com/movies/pandas.

Música clásica y guitarras

Este viernes y sábado las poderosas guitarras rockeras de Rodrigo y Gabriela son las invitadas de Gustavo Dudamel, que conducirá en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles) a la Los Angeles Philharmonic al ritmo de los acordes de este dúo mexicano que tiene electrizados a los melómanos angelinos, desde el primer concierto que ofreció en esta urbe. 8 pm. Boletos $14 a $145. Informes (323) 850-2000 y hollywoodbowl.com.

Sábado 18

‘Rabbit’ en el Autry

La película que proyectará el museo Autry (4700 Western Heritage Way, Los Angeles), como parte de su serie Los Angeles on Film, será “Who Frammed Roger Rabbit”, filmada en 1988. La cinta de humor negro explora varios de los asuntos siempre problemáticos que le dieron forma a esta ciudad, desde la construcción de las autopistas y la segregación hasta la brutalidad policial. Con presentación de Jim Newton, catedrático de UCLA y exeditor de Los Angeles Times. 1:30 a 4 pm. El boleto incluye entrada al museo. Boletos $14. Informes (323) 667-2000 y theautry.org.

Conciertos en el jardín

La banda Not Ready for Naptime Players cerrará la serie Garden Concerts for Kids del museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) este sábado y domingo. Los músicos, tres veces nominados al Grammy y liderados por Justin Roberts, han estado juntos por casi 20 años y han creado temas que hablan de las vidas de las familias, así como la nostalgia de dejar de ser niño. Ambos días 4 pm. Se recomienda llevar una cobija para picnic. Entrada gratis. Informes (310) 440-7300 y getty.edu.

Festival de música mexicana

El festival Smoke Me Out, que se efectuará en el Queen Mary (126 Queens Hwy., Long Beach), incluye en su cartelera a algunos de los considerados reyes del corrido, entre ellos Roberto Tapia (en la foto), Los Hijos de Barrón, Legado 7, Arsenal Efectivo, Régulo Caro, Máximo Grado y Enigma Norteño. Para todas las edades. A partir de las 12 pm. Boletos $60 a $200. Informes (855) 414-6342 y smokemeoutfest.com.

Cine familiar en LACMA

La cinta “Pick the Litter” sigue a un grupo de cachorros desde el momento en que nacen hasta cuando se convierten en perros guías de personas invidentes. Las cámaras revelan el intenso entrenamiento de dos años para convertirse perros cuya última responsabilidad es proteger a sus compañeros ciegos. Sin embargo, no todos tendrán la habilidad de superar todas las pruebas. La cinta se proyectará en el Bing Theater del Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles). Al final habrá conversación con Dana Nachman, directora del filme. 3 pm. Entrada gratis. Informes (323) 857-6000 y lacma.org.

Domingo 19

Exhibición de fotos