Alcaldesa de D.C le propina “derechazo” a Trump y a su fallido desfile militar

Se derrumbó el millonario sueño del presidente Donald Trump de tener su propio desfile militar y no tardó mucho para que le cayeran encima sus detractores.

La alcaldesa de Washington, DC Muriel Bowser reviró con firmeza al presidente Donald Trump después de que el mandatario criticara a los “políticos locales” de DC por el precio increíblemente alto que le pusieron a su desfile militar, afirmando que ella fue la que “finalmente logró mostrar la realidad a la estrella en la Casa Blanca”.

Yup, I’m Muriel Bowser, mayor of Washington DC, the local politician who finally got thru to the reality star in the White House with the realities ($21.6M) of parades/events/demonstrations in Trump America (sad). https://t.co/vqC3d8FLqx

— MurielBowser (@MurielBowser) August 17, 2018