Así es la doble de Selena Quintanilla que participará en su próxima serie

Es mexicana y su parecido es indiscutible

Con tan solo 21 años de edad, actriz, cantante y modelo, Elyfer Torres, se encuentra muy contenta y por poder participar en “El secreto de Selena”, serie que esta próxima a estrenarse y narrará la vida de la “Reina del Tex Mex”, Selena Quintanilla.

“La serie esta increíble, originalmente hice casting para interpretar a Selena, ya que caracterizada soy muy parecida, pero no quedé, quedó Maya Zapata, son idénticas y con una gran trayectoria, días después, me llamaron de la producción, para un callback, me dijeron que les había gustado mucho y me propusieron hacer otro casting, para interpretar a la doble de Selena”, comentó en entrevista para Diario Basta!.

Elyfer es una chica muy apasionada con lo que hace, y con Selena no fue la excepción.

“Soy súper intensa, investigué y estudie a Selena durante semanas, me ponía a ver videos, cada movimiento de sus pies, los giros que hacía, y como soy bailarina y cantante, me fue fácil, audicioné con Techno Cumbia, porque quería que vieran que bailo y canto, mi personaje se llama Gabriela Contreras, la imitadora más famosa de Selena, en la época de los 90, y es clave, ya que gracias a ella se da a conocer un secreto”, agregó.

En lo que va del 2018, ha sido un año lleno de muchos proyectos para la actriz, ya que también participará en Nicky Jam, La serie, la cual se transmitirá por Telemundo y Netflix.