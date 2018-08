VIDEO: Alumno de McGregor se burla de su rival y recibe brutal paliza

James Gallagher perdió por nocaut en menos de un minuto, en el evento Bellator 204

Dice el refrán “De tal palo, tal astilla” y en esta ocasión aplicó a la perfección para uno de los alumnos del campeón de la UFC Conor McGregor.

Se trata de James Gallagher, un luchador de las artes marciales mixtas, también de nacionalidad irlandesa, quien el pasado fin de semana recibió una paliza y al mismo la lección de su vida.

Gallgher se enfrentó al estadounidense Ricky Bandejas en el evento Bellator 204. Previo al arranque de la pelea y desde la ceremonia de pesaje entre ambos contendientes, el pupilo de “The Notoriuos” provocó todo el tiempo a su rival, haciéndole burlas en su cara y gestos poco ortodoxos.

Sin embargo, James Gallagher habló de más y pagó caras sus provocaciones, pues bastaron unos cuantos minutos arriba del octágono para que fuera noqueado con un golpe en la mandíbula y una espectacular patada frontal en la cabeza, suficientes para caer en la lona y acto seguido Bandejas lo sometiera con una lluvia de puñetazos en el rostro, hasta que el referee dio por terminada la pelea.

Se trata de la primera derrota del alumno de Conor McGregor, quien posterior al combate reconoció en entrevista para MMA Show que rompió en llanto y aseguró que aprendió la lección recibida.

“Sí, estoy analizando mis errores. Conor (McGregor) me dijo qué salió mal. Él sabía que podía verlo. Nos vemos todos los días. Debería ser inteligente. Soy un luchador inteligente. Utilizó mi mente. Así es como gano. Así es como siempre he ganado. No lo hice este fin de semana. Salí buscando matar. Agresivo. No estaba lúcido”, comentó el joven luchador de las MMA.