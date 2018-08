4 nuevos servicios de transmisión continua que querrás ver

Durante los últimos 18 meses, la cantidad de servicios de transmisión continua de video [conocido como streaming] se ha disparado, lo que ofrece a los consumidores más opciones que nunca cuando se trata de alternativas a la televisión de paga tradicional.

Ahora están en camino 4 opciones más de grandes empresas de tecnología y entretenimiento.

Los fanáticos de la televisión ya pueden elegir entre todos los servicios de suscripción mensual de gigantes como Netflix y Amazon Prime, junto con paquetes de TV como los de cable de empresas como DirecTV Now y Sling, diseñados para ayudarte a cortar el cable. Y los servicios de nicho se dirigen a todos, desde los fanáticos de los espectáculos británicos (Acorn TV) hasta los fanáticos de los deportes (Fubo).

Los nuevos servicios están listos para ser lanzados durante los próximos 6 a 18 meses.

Para finales de 2018, los consumidores pueden esperar ver tanto DC Universe, de DC Entertainment, como un nuevo servicio de suscripción de la marca Vudu de Walmart. Luego, en 2019, Apple y Disney prometen sus propios servicios nuevos de transmisión continua.

Solo una de las empresas que están lanzando estos servicios proporcionó detalles sustanciales sobre lo que planea ofrecer a los consumidores.

«Disney es la única de la que sabemos qué contenido tendrá, una idea razonable de cómo se verá el servicio y que debería funcionar técnicamente bien, y que tendrá un precio igual o inferior a Netflix», dice Dan Rayburn, analista principal de la empresa de investigación Frost & Company.

Sin embargo, surgieron algunos detalles sobre estos servicios. Esto es lo que sabemos hasta ahora.

Apple

Apple todavía no ha anunciado un nombre o un precio para su nuevo servicio de streaming, pero la empresa ha dicho que destina 1,000 millones de dólares para el contenido de video. Esos fondos podrían ayudarle a producir programas que compitan con títulos populares como «Game of Thrones» de HBO y «House of Cards» de Netflix.

Apple ya posee algunos programas originales, incluidos «Planet of the Apps» y «Carpool Karaoke: The Series» de James Cordon, que actualmente están disponibles de forma gratuita como parte de una suscripción de Apple Music.

Y la empresa ha cerrado acuerdos con algunos de los principales socios del entretenimiento, entre ellos, Oprah Winfrey. En un breve anuncio en junio, la empresa dijo: «Winfrey y Apple crearán programas originales que adopten su incomparable habilidad para conectarse con el público de todo el mundo. Los proyectos de Winfrey se lanzarán como parte de una línea de contenido original de Apple».

Apple podría convertir sus nuevos programas en un paquete integral de entretenimiento que combine programas de televisión y películas, música e incluso, posiblemente, su servicio AppleCare. La empresa también podría ofrecer algunos de los programas de forma gratuita para reforzar su aplicación de TV en iOS y tvOS.

De acuerdo con publicaciones de tecnología y revistas de Hollywood como Variety y The Hollywood Reporter, otro contenido de transmisión continua de Apple incluye un relanzamiento de la serie de 1980 «Amazing Stories» de Steven Spielberg; un drama sobre un drama de un programa de entrevistas matutino protagonizado por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston; una serie sin título de Damien Chazelle de la fama de «La La Land»; y un thriller del director M. Night Shyamalan.

DC Universe

Warner Bros. reveló algunos de los detalles de su próximo servicio de transmisión continua de DC Universe, que impulsará a los personajes de historietas y superhéroes de DC. El servicio costará $8 por mes o $75 por una suscripción anual.

Cuando se lance este otoño, DC Universe incluirá una combinación de nuevas series originales exclusivas, programas clásicos de televisión en vivo y películas de la biblioteca de DC, cómics digitales y un programa diario de noticias. Se supone que las nuevas películas de DC también estarán disponibles en el servicio. Y el servicio brindará a los suscriptores acceso a productos exclusivos de una tienda solo para miembros.

La empresa ya permite a los clientes pedir el servicio con anticipación; aquellos que quieran inscribirse temprano obtienen 3 meses adicionales de DC Universe de forma gratuita, además del ingreso automático a un concurso para ganarse boletos para el estreno de «Aquaman» en diciembre de 2018.

Disney

Los ejecutivos de Disney describieron el nuevo servicio de transmisión continua de la empresa a principios de este año en una conferencia de prensa, donde prometieron un servicio enfocado en la familia a un precio inferior al de Netflix.

La amplitud del contenido podría ser formidable si se tiene en cuenta que Disney ahora posee todas las películas de «Star Wars», las películas de Marvel Studios y las películas animadas de Pixar. Y, por supuesto, Disney tiene una enorme biblioteca de sus propias películas animadas y de acción en vivo y series de televisión. Parte de ese contenido está actualmente bajo licencia para Netflix en un acuerdo que finaliza el próximo año.

En la conferencia, el presidente y CEO Bob Iger citó varios títulos de 2019 que se transmitirán exclusivamente en el nuevo servicio de Disney, entre ellos una película de Avengers, «Toy Story 4», «The Lion King», «Frozen», «Aladdin» y «Dumbo». Y, dijo también, «hemos hablado de una serie de Marvel, de una serie de «Star Wars», de una serie de la marca Disney, «High School Musical», por ejemplo, junto con películas nuevas y originales.

Además, la empresa obtuvo hace poco la aprobación de los accionistas para comprar 20th Century Fox, sede de las franquicias de películas como «Avatar», «Deadpool» y «X-Men» y de programas de televisión como «Los Simpson» y «Empire». Fox también es propietaria de las altamente estimadas Fox Searchlight Films («The Shape of Water», «Three Billboards Outside Ebbing», «Missouri») y el canal de cable FX («American Horror Story»). La compra también convertirá a Disney en el propietario mayoritario del servicio de transmisión continua de Hulu.

Walmart/Vudu

Entre todos estos nuevos servicios propuestos, la entrada de Walmart en el espacio parece ser la más especulativa.

Hubo informes contradictorios sobre si el servicio se ofrecerá como parte de Vudu, el servicio de pago por ver [pay-per-view] que Walmart compró en 2010, o como un servicio independiente.

Gracias a su servicio de pay-per-view de alquiler y descarga, así como a su oferta gratuita de Movies on Us, financiada por anuncios publicitarios, Vudu ya tiene relaciones con la mayoría de las principales empresas de contenido. Pero los acuerdos de licencia para un servicio basado en suscripciones necesitarían negociarse.

Según Variety, si la empresa avanza con esto, el servicio se lanzará a finales de este año e incluirá contenido original, así como programas de televisión y películas con licencia. Un informe anterior, en The Information, un sitio de noticias de tecnología empresarial, dijo que Walmart estaba fijando el precio del nuevo servicio a cerca de $8 por mes. Agregar un servicio de streaming de bajo costo podría ayudar a Walmart a crear una oferta de comercio electrónico para competir con su competidor minorista más grande, Amazon, que incluye la transmisión continua gratuita como componente de su servicio de envío Prime de 2 días.

