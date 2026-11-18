El plan de Gavin Newsom para conmutar las 548 condenas a muerte en California acaba de enfrentar un nuevo obstáculo legal. Fiscales de decenas de condados y familiares de víctimas de homicidio acudieron a la Corte Suprema estatal para intentar frenar una decisión que consideran un abuso de poder y una afrenta a quienes perdieron a sus seres queridos.

La demanda acusa al gobernador de ignorar procedimientos legales y de avanzar con una medida masiva sin dar oportunidad a las víctimas y sus familias de expresar su postura antes de que se tomen decisiones sobre los condenados.

Según NBC News, la acción fue presentada por la Criminal Justice Legal Foundation en representación de fiscales de 30 condados y familiares de víctimas. Los demandantes sostienen que Newsom no puede utilizar su facultad de clemencia para modificar de manera generalizada las sentencias sin respetar las garantías legales.

La batalla por los derechos de las víctimas

Los inconformes argumentan que la ley contempla notificaciones y la posibilidad de que las víctimas o sus familiares sean escuchados cuando se solicita una conmutación de sentencia. Consideran que el gobernador no puede saltarse ese procedimiento por tratarse de una decisión colectiva.

La petición también cuestiona que no se haya realizado una evaluación individual de cada condenado. Los fiscales aseguran que las sentencias fueron resultado de procesos judiciales en los que participaron jueces y jurados, y que el mandatario no debería reemplazar esas decisiones con una determinación general.

Como dijo el medio citado, los demandantes consideran que la decisión del gobernador representa un abuso de sus facultades y pidieron a la máxima instancia judicial de California intervenir antes de que el plan avance.

Newsom defiende su decisión sobre la pena

El gobernador anunció el 5 de noviembre su intención de conmutar las sentencias de los 548 presos del corredor de la muerte, incluidos 529 hombres y 19 mujeres, para que pasen a cumplir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Newsom ha defendido su postura al considerar que la pena de muerte contradice los valores del estado y que el sistema judicial puede cometer errores irreparables.

La medida también tiene implicaciones legales adicionales. De acuerdo con CalMatters, 382 de los casos requieren revisión y aprobación de la Corte Suprema estatal debido a que los condenados tienen múltiples delitos.

Ahora, la Corte Suprema de California deberá decidir si interviene para frenar el plan o permite que el proceso de conmutaciones continúe.

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