Un paquistaní fue sentenciado a más de 27 años de prisión por conspirar para asesinar a Donald Trump en represalia por el asesinato por parte de Estados Unidos del comandante de la Guardia Revolucionaria Qassem Suleimani, dijo el Departamento de Justicia.

Asif Merchant, que tenía presuntos vínculos con Irán, intentó contratar a un sicario para asesinar a un político o un funcionario del gobierno en Estados Unidos, concluyó un tribunal de Brooklyn.

Suleimani, el jefe de las operaciones militares de Irán en el extranjero, murió en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en Bagdad en enero de 2020. Los funcionarios iraníes han prometido en repetidas ocasiones vengar su asesinato.

Merchant había testificado que se vio obligado a participar en el complot para proteger a su familia en Teherán, la capital iraní, de los guardias, y agregó que pensó que lo atraparían antes de que mataran a alguien, informaron varios medios de comunicación.

? An Iranian intelligence agent was sentenced today to over 27 years in prison for a foiled plot to assassinate U.S. Government Officials. The defendant attempted to hire hitmen to murder President Donald J. Trump and other U.S. Government Officials on behalf of Iran.



“The? — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) November 18, 2026

Dijo que nunca le ordenaron matar a una persona específica, pero señaló que su contacto iraní había mencionado a tres personas en relación con el complot: Trump, el expresidente estadounidense Joe Biden y la exembajadora de la ONU Nikki Haley.

Pero el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, insistió en que el complot iba contra Donald Trump.

“Un agente iraní que vino a Estados Unidos para coordinar un intento de asesinato contra el presidente Trump ha sido justamente sentenciado por su conducta criminal”, dijo Blanche después de que Merchant fuera sentenciado a 330 meses de prisión.

“El Departamento de Justicia no tolerará complots terroristas extranjeros contra nuestros líderes y no se detendrá hasta que los responsables rindan cuentas”.

Los funcionarios estadounidenses dijeron anteriormente que Merchant tenía “vínculos estrechos con Irán” y describieron su presunto complot como “sacado directamente del manual del régimen iraní”.

Merchant fue arrestado el 12 de julio de 2024 cuando planeaba abandonar el país.

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