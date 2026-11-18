A finales de diciembre de 2019, un equipo de virólogos de tres importantes ciudades chinas comenzó a analizar muestras obtenidas mediante hisopos de pacientes hospitalizados con casos misteriosos de neumonía grave.

Todos ellos habían estado en el mercado de mariscos de Huanan, en Wuhan, antes de enfermar rápidamente. Sin embargo, al analizar las muestras, los virólogos no obtuvieron resultados concluyentes: el material genético no coincidía con ningún patógeno descubierto anteriormente.

Los médicos recurrieron a un nuevo método de detección conocido como análisis metagenómico. En lugar de buscar microbios ya conocidos, esta prueba permite identificar todos los microorganismos presentes en las muestras, tanto los que ya habían sido descritos como los que no.

Gracias a ello, pudieron observar que el patógeno hallado en las muestras de los pacientes guardaba una gran similitud con la familia de los coronavirus, un grupo que incluye virus que, en el pasado, habían provocado brotes de neumonía grave en seres humanos, como el síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS). Los científicos acababan de descubrir el covid-19.

“Supuso un punto de inflexión en comparación con pandemias anteriores”, afirma Niranjan Nagarajan, profesor asociado de la Universidad Nacional de Singapur.

Identificar el patógeno permitió desarrollar rápidamente pruebas diagnósticas para el covid-19, con el fin de intentar frenar su propagación, y dio inicio a una búsqueda frenética de tratamientos y vacunas en todo el mundo.

Hasta la fecha, este sigue siendo el uso más conocido de la metagenómica. No obstante, esta técnica se emplea cada vez más en los hospitales. Desde el diagnóstico rápido de sepsis hasta la identificación de las causas de dolencias inexplicables, ya está salvando vidas.

Revelar lo desconocido

Cuando un paciente llega a una unidad de neurología presentando signos de confusión y somnolencia, y con fiebre, dolor de cabeza y debilidad, los médicos son plenamente conscientes de que podría tratarse de una emergencia de vida o muerte.

Este conjunto de síntomas puede indicar una meningitis o una encefalitis, afecciones potencialmente mortales que afectan al cerebro y a la médula espinal. Sin embargo, los médicos a menudo se enfrentan a un dilema crítico. El tratamiento más adecuado dependería de si la afección del paciente se debe a un virus, a una bacteria o a una reacción excesiva del sistema inmunitario cerebral.

No obstante, ante la escasez de tiempo y de pruebas diagnósticas, los médicos se ven obligados con frecuencia a actuar con cautela, cubriendo varias posibilidades a la vez.

“Es necesario tomar una decisión de inmediato”, afirma Charles Chiu, profesor y experto en enfermedades infecciosas del Departamento de Medicina de la Universidad de California en San Francisco (EE.UU.), quien ha estado realizando nuevos estudios sobre el uso de pruebas metagenómicas.

“Actualmente, cuando se trata de pacientes en estado crítico, los médicos los tratan tanto para una posible infección como para una enfermedad autoinmunitaria”.

Getty Images: Cuando un paciente llega al hospital en estado crítico, los médicos deben tomar una decisión de inmediato.

En cierto modo, esto resulta contradictorio, ya que implica suprimir el sistema inmunitario del paciente, aun cuando este podría estar sufriendo una infección. “Pero, a menudo, no queda otra opción”, señala Chiu.

La metagenómica está ayudando ahora a orientar estas decisiones. Chiu y sus colegas han desarrollado una prueba metagenómica pionera para identificar patógenos en el líquido cefalorraquídeo, el fluido que baña el cerebro y la médula espinal. Esta prueba ya ha permitido detectar casos en los que, sin que los médicos lo supieran, un patógeno era la causa de los síntomas del paciente.

Por ejemplo, Chiu atendió a una paciente diagnosticada con meningitis e insuficiencia hepática, para quien estaba programado un trasplante de hígado. Sin embargo, la prueba metagenómica realizada en su líquido cefalorraquídeo reveló que, en realidad, padecía una infección por el virus de la hepatitis E.

Aunque la hepatitis E es una causa conocida y tratable de enfermedad hepática, no suele incluirse en las pruebas diagnósticas habituales en países de ingresos altos, como Estados Unidos.

“Le administramos un medicamento antiviral, su estado mejoró y evitamos que tuviera que someterse al trasplante”, explica Chiu.

Getty Images: La hepatitis E es difícil de diagnosticar porque sus síntomas pueden coincidir con los de otras enfermedades.

Hasta hace poco, el uso de la metagenómica se veía limitado por el tiempo necesario para realizar el análisis. Separar el ADN humano del microbiano, así como identificar indicios de un patógeno potencialmente preocupante, requiere competencias altamente especializadas.

“Llevar a cabo la secuenciación y el análisis puede llevar desde varios días hasta una semana”, señala Nagarajan. “El paciente podría fallecer antes de que se obtenga un resultado”.

Sin embargo, hoy en día existen máquinas capaces de secuenciar el ADN en apenas una o dos horas, y herramientas de inteligencia artificial que pueden procesar conjuntos de datos masivos para descifrar los patrones que contienen. Esto, finalmente, está haciendo que la metagenómica sea mucho más accesible.

Carrera contra el tiempo

Para las personas con sistemas inmunológicos que funcionan mal, cualquier infección puede convertirse rápidamente en una amenaza potencialmente mortal. Los receptores de trasplantes, los pacientes con cáncer sometidos a tratamientos inmunosupresores y aquellos que viven con enfermedades autoinmunes deben estar en alerta máxima constante.

Los estudios han sugerido que los pacientes inmunodeprimidos que desarrollan sepsis o envenenamiento de la sangre debido a una infección tienen un riesgo 23% mayor de morir en el hospital. Sin embargo, hacer un diagnóstico rápido en estos casos no siempre es sencillo.

“Enfermedades como la neumonía o la sepsis pueden ser causadas por cientos de patógenos potenciales, lo que resulta en una odisea diagnóstica muy larga en la que tenemos que enviar prueba tras prueba”, dice Chiu. “Puede ser una carrera contra el tiempo”.

En Singapur, Nagarajan lidera un proyecto para ver si la detección metagenómica mejorada con IA puede conducir a un tratamiento más rápido y específico para personas inmunodeprimidas.

Getty Images:

Un conjunto de datos típico, afirma Chiu, está plagado de información espuria. Esto incluye los virus aparentemente inofensivos que porta la mayoría de las personas y los microbios del laboratorio que han contaminado accidentalmente la muestra. La IA puede ayudar con esto al ordenar los conjuntos de datos metagenómicos, haciendo que a los médicos les resulte más rápido y fácil tener una idea de lo que está sucediendo.

Un paciente también podría tener múltiples coinfecciones, de las cuales solo una lo enferma, o el daño podría estar relacionado con una respuesta autoinmune y no estar relacionado en absoluto con un patógeno.

La IA puede ayudar a identificar qué patógenos están causando el daño analizando cómo se expresan los genes de la persona, como qué proteínas están produciendo. Esto se puede utilizar para determinar si es probable que el sistema inmunológico de un paciente esté luchando contra un virus o coexistiendo felizmente con él.

“(Esto) nos da la capacidad de hacer medicina de precisión… que nos permitirá personalizar o adaptar el tratamiento óptimo”, dice Chiu.

Transformando la salud pública

A medida que se recopilan datos sobre la eficacia de la metagenómica, esta podría desempeñar un papel cada vez más importante en los hospitales. El año pasado, por ejemplo, un estudio piloto realizado en dos hospitales de Londres analizó si la metagenómica podía aportar información adicional sobre pacientes hospitalizados con infecciones respiratorias. Se descubrió que, en el 30% de los casos, estas pruebas permitían identificar patógenos que no se detectan mediante los métodos habituales.

En un caso concreto, la prueba evitó que un paciente tuviera que someterse a una cirugía invasiva: padecía tuberculosis, y no cáncer de pulmón, como se había supuesto inicialmente.

La prueba también detectó dos casos del virus respiratorio parvovirus B19. Esto ocurrió meses antes de que las agencias de Reino Unido y de Europa emitieran alertas de salud pública sobre su creciente prevalencia, lo que sugiere que la metagenómica podría servir para advertir a las autoridades sobre epidemias emergentes.

De hecho, Nagarajan señala que varios laboratorios en Singapur están realizando actualmente análisis metagenómicos en muestras de aguas residuales y aire. Posteriormente, los datos se procesan mediante modelos de inteligencia artificial entrenados para detectar indicios de nuevos virus, como parte de los esfuerzos por prevenir la próxima pandemia.

Una vigilancia proactiva podría haber servido, de manera similar, como alerta temprana ante el covid-19. En Italia, el análisis de aguas residuales reveló la presencia de rastros del virus meses antes de que se confirmaran los primeros casos en el país.

*Este artículo fue publicado en BBC Future. Haz clic aquí para leer la versión original (en inglés).