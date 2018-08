Daniel Sarcos culpa a la crisis de Maduro por muerte de su hermano

Hasta siempre hermano: Nunca pensé que esta sería nuestra última foto juntos,en ella estamos 4 de los 5 hermanos junto a mi papá y mi mama (a quien en me consta querías y respetabas mucho), alli te veo abrazando a mi papá a quien tanto cuidabas y estabas pendiente (ya que al resto nos ha tocado hacer vidas lejos de nuestra casa). Querido hermano Wolfgan , una jugada absurda del destino te hace partir prematuramente, siempre te recordaré con esa alegría y humor que caracterizaban. Te convertiste en una víctima mas del deterioro sanitario de nuestra herida Venezuela, cuanto lo siento hermano.Gracias por creer siempre en mi y por celebrar mis logros. Hoy toma mas significado que nunca la frase "el show debe continuar".Mi presentación de esta noche va por ti.Seguro que canto una de José José a quien tanto te divertía verme imitar cuando éramos unos chamos. Hasta siempre hermano, te extrañaremos

