Dayanara Torres lloró al recordar su divorcio con Marc Anthony

La reina de belleza puertorriqueña se conmovió al ver una entrevista de aquel momento

En una entrevista reciente con el programa ‘Despierta América’ la ex Miss Universo puertorriqueña, Dayanara Torres, revivió uno de los momentos más amargos de su vida: su divorcio con el padre de sus dos hijos, Marc Anthony.

Los conductores del programa le presentaron a la modelo un video de una entrevista que concedió a Cristina Saralegui poco tiempo después de la ruptura en el 2014. El mismo muestra a una Dayanara compungida y llorosa contando su proceso tras la separación.

“Estoy en mi cuarto, en mis pijamas, llorando y oigo a Cristian: I want mama. Abre la puerta y me mira y me dice: Are you crying again?”, relató.

La jurado de ‘Mira Quién Baila’ recomendó a las mujeres que atraviesan por una situación similar que se dejen ayudar, pues en su caso, el apoyo de su familia fue vital para enfrentar aquella etapa y seguir adelante.