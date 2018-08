Diego Luna publica foto de su fallecida madre y recibe un sorpresivo mensaje Camila Sodi

Mira lo que escribió la actriz a en la tierna imagen que compartió su exesposo

Diego Luna se ha caracterizado por mantener su vida privada lejos de los reflectores y por eso sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar una fotografía de su fallecida mamá, Fiona Alexander, y de inmediato recibió una gran cantidad de comentarios, entre los que destaca el de su exesposa Camila Sodi.

“Hoy no sé por qué, pero me dieron ganas de subir algo muy personal. Me acaban de mandar esta foto, esa mujer era mi madre y el bodoque (niño) ese soy yo. Fin del comunicado“, escribió el actor de “Rogue One” en su perfil de la red social.

Se desconoce hace cuánto tiempo se tomó la imagen. En ella aparece sentada la mamá del actor, que luce muy joven y sonriente y delante de ella está Diego, cuando apenas era un bebé.

El post lleva más de 65,000 me gusta y ha recibido una infinidad de comentarios felicitándolo por la emotiva foto. Pero fue el mensaje de Camila Sodi, con quien estuvo casado por cinco años, el que sorprendió a propios y extraños.

“Te amo”, escribió la actriz mexicana, junto a dos emojis de corazón.

Y es que a pesar de haberse divorciado, la pareja lleva una buena relación por el bienestar de sus dos pequeños; Fiona y Jerónimo.

Diego y Camila se casaron en el 2008 y se divorciaron en el 2013.

Diego Luna, de 38 años, es uno de los actores mexicanos más reconocidos en Estados Unidos. Su madre murió a los 34 años en un accidente automovilístico, en 1982.