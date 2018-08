Dicen que Whitney Houston falleció por el ‘duro trabajo de Satanás’

"Satanás decidió trabajar más tiempo y aún más duro en ella", dice una amiga cercana a la fallecida artista

La siempre enérgica y carismática Gladys Knight no ha dudado en expresarse abiertamente sobre los sentimientos que todavía le invaden al recordar la trágica muerte de su “adorada” Whitney Houston en febrero del año 2012, una triste pérdida que la veterana artista no solo lamenta por la estrecha relación que le unía a la estrella del pop, sino también por la injusticia flagrante que, a su juicio, se desprende del hecho de que su “talento” y su portentosa voz se apagaran antes de tiempo debido al “duro trabajo” realizado por Satanás.

“Para serte completamente sincera, creo que el mundo no había sido testigo hasta ese momento de un talento como el suyo. Dios mío, lo digo en serio, lo que había en su garganta era un don divino. Y precisamente porque había sido bendecida, Satanás decidió trabajar más tiempo y aún más duro en ella“, se ha sincerado la intérprete estadounidense en la emisora británica BBC Radio 2.

“Era mi chica, la adoraba, la quería con toda mi alma. Era hermosa, tenía talento y estaba destinada a ser una estrella. Me dolió especialmente ver cómo acabó porque este tipo de problemas los he vivido yo muy de cerca, en mi propia familia”, ha añadido en relación con el largo historial de adicciones que arrastraba Whitney desde la década de los noventa.

Ante el repentino e inesperado fallecimiento de Whitney Houston -quien poco antes había vuelto a la escena discográfica aparentemente recuperada de tales problemas- Gladys y muchos otros allegados de la artista no pudieron evitar sentir un cierto grado de responsabilidad al considerar que no habían estado demasiado pendientes del estado físico y anímico que presentaba poco antes de su deceso.

“No sabía que estaba tan mal y tan inmersa en ese mundo. Y sentí una punzada en el corazón cuando me enteré de su muerte. Fue una pérdida que me hizo mucho daño, fue muy dolorosa porque a muchos nos sobrevino sin que pudiéramos asimilarlo. Y no fuimos conscientes de lo que estaba ocurriendo“, ha explicado en la misma conversación.