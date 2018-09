Latinos emprenden sus viajes por Labor Day

Por aire y carretera se lanzan no solo para salir de Los Ángele si no también para llegar de visita; si te quedas, cuidado con los retenes

Para muchos viajeros llegar tanto por tierra como por aire a su destino durante este Labor Day (o Día del Trabajo), a celebrarse este 3 de septiembre, puede requerir de mucha paciencia debido a la congestión en las carreteras y largas filas en los aeropuertos; no obstante vale la pena cuando el objetivo final es disfrutar de un fin de semana largo fuera de la rutina.

Anjel Miguel Alcaráz tiene planeado llegar a Los Ángeles hoy sábado desde Ontario, Canadá, para visitar a familiares y amigos. Cuenta que en el pasado su experiencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) ha sido grata y espera que ocurra lo mismo en esta ocasión.

“Afortunadamente me ha ido bien y a veces hasta es rápido. Otros aeropuertos como el O’ Hare [Chicago] es donde toman mucho tiempo al pasar por [revisión] de TSA”, dijo el viajero de 33 años.

“Sí, hay largas líneas pero hasta ahora no me he topado con viajeros rudos. Creo que todo depende del lugar adonde viajes”.

Alcaráz asegura que siempre trata de llegar al aeropuero con tiempo extra para evitar contratiempos. “Mientras espero escucho música o juego mi Nintento Switch. Si el aeropuerto tiene WiFi veo videos en YouTube o Netflix en mi teléfono”, aseguró el hombre, de raíces mexicanas.

Anjel Miguel Alcaraz mientras espera en el aeropuerto de LAX escucha música y se toma selfies para enfrentar la larga espera. (Suministrada)Mientras tanto Ernesto Gómez dijo que por este feriado viajará por carretera con familiares y amigos rumbo a Lake Tahoe, ubicado al norte de California.

“Nos vamos hoy [viernes] en la tarde y nos quedamos en Stockton para no manejar tanto tiempo”, contó el guatemalteco de 33 años. “Ya el sábado en la mañana nos dirigimos a Lake Tahoe… En total nos hacemos como 8 horas 45 minutos”, recalcó.

Gómez, quien viaja por carretera a menudo durante los fines de semana festivos, dijo que ya conoce cómo se pone el tránsito.

“Regularmente solo es en el condado de Los Ángeles, ya saliendo a los alrededores el camino es más rápido”, aseveró.

Fin de semana récord de viajeros

Estadísticas del LAX estiman que este viernes iba a ser el día más ocupado del fin de semana del Día del Trabajo con unos 245,660 pasajeros que se disponían a llegar o a salir del aeropuerto.

Por carretera, más de 35 millones de conductores estarán al volante este fin de semana y sus destinos estarán a unas 50 millas de distancia de sus residencias en EEUU, según la AAA.

Los viajes de vacaciones continuará hasta el martes y funcionarios del LAX dijeron que esperan cifras récord.

Entre el viernes y el martes, se estima que pasarán más de un millón de pasajeros.

En el aeropuerto se les aconseja a los pasajeros que lleguen dos horas antes de su hora de salida para vuelos nacionales y tres horas de anticipación para vuelos internacionales.

“El fin de semana del Día del Trabajo promete ser otro feriado sin precedentes en LAX y queremos que nuestros pasajeros sepan que estamos listos para darles la bienvenida con nuevos puestos, comodidades y tecnologías para facilitar sus viajes y hacerlos más agradable”, dijo Bárbara Yamamoto, jefe de experiencia en Los Angeles World Airports. “Si viene a LAX este fin de semana, tome suficiente tiempo, utilice nuestros consejos de viaje para reducir el estrés y tenga un fin de semana festivo excepcional”.

Las autoridades también recomendaron a los pasajeros y conductores que planifiquen con anticipación y estén preparados para la congestión en las autopistas.

Se agregarán agentes en motocicletas y de control de tránsito en el área para ayudar a disipar el embotellamiento y los funcionarios de LAX dijeron que se han asociado con el Departamento de Transporte para ayudar en los problemas en las intersecciones principales.

Cuidado al conducir

Debido a que habrá celebraciones por doquier, las autoridades también estarán al pendiente de aquellos que manejen ebrios y/o bajo la influencia de drogas como la marihuana.

Incluso medicamentos recetados pueden ser dañinos y si la persona es detenida puede recibir una multa por conducir bajo la influencia (DUI).

De ser arrestada la persona podría pasar todo el fin de semana en la cárcel y posiblemente hasta el martes ya que el lunes es feriado. Los costos son extremadamente elevados, que podrían sobrepasar los 13.500 dólares, en pagos de multas, clases de DUI, suspensión de licencia y otros gastos.

Durante todo el fin de semana las autoridades estarán realizando puntos de alcoholemia en distintos lugares del condado y desplegarán agentes adicionales en busca de conductores bajo la influencia del alcohol y drogas.

A continuación algunos de los retenes que se tienen planeados para este fin de semana:

Viernes 31 de agosto

8 p.m.- 2 a.m. Bulevar Sunset y la calle Coronado en Echo Park.

8 p.m. – 2 a.m., Western Avenue y Calle Ocho en Koreatown.

6 p.m. – 2 a.m. Bellflower en una localidad no anunciada

8 p.m. – 3 a.m. Inglewood en una localidad no anunciada.

7 p.m.- 3 a.m. Pasadena en una localidad no anunciada.

Sábado primero de septiembre

7 p.m. – 1 a.m. Avenidas Vermont y Slauson en el Sur de Los Ángeles.

8 p.m. – 2 a.m. Calle Nordhoff y avenida Woodley en North Hills.

8 p.m. to 2 a.m. Topanga Canyon Boulevard y la calle San Jose en Chatsworth.

7 p.m. a 3 a.m. La policía de Inglewood tendrá agentes adicionales en busca de conductores intoxicados.