Hispana de Georgia es asesinada por un hombre que conoció en Facebook

"Los hijos no escuchan a los padres", dijo la madre de Yaritza Cerda

Un hombre de Georgia fue arrestado por el crimen de una mujer hispana la semana pasada.

Yaritza Cerda, de 26 años, fue asesinada de un tiro en la cabeza y el principal sospechoso Trinity Wayne Bussler, a quien habría conocido por Facebook. El crimen tuvo lugar en Conyers.

Cerda había salido de su casa pese a que su madre le advirtió que no saliera ya que temía del sujeto con el que su hija hablaba.

“Esa persona mató a mi hermana, mató a mi gemela, mató a la mitad de mí”, dijo la hermana gemela a Univision.

Cerda y Bussler se habían conocido por Facebook. La familia dijo que la mujer se había enamorado perdidamente del sujeto.

“‘Por favor: no salgas, yo temo por tu vida. Esa persona no te conviene’. (Pero) los hijos no escuchan a los padres”, dijo la madre a los medios.

La familia de la víctima y las autoridades instaron a la población a tener cuidado con los desconocidos en Internet.