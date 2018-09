5 mejoras en tu casa que pueden ahorrarte dinero en el seguro de vivienda

Con la temporada de mejoramiento del hogar en plena marcha, este es el momento del año en que podrías hacer mejoras o reparaciones que pueden proteger tu hogar contra robos, incendios y tormentas, como huracanes y tornados.

Si tomas medidas para hacer tu hogar más seguro, la compañía de seguros de vivienda podría recompensarte con un descuento en la prima, dependiendo de lo que hayas hecho.

Aquí hay 5 mejoras para el hogar a considerar.

1. Instala un sistema de seguridad

Podrías conseguir un descuento en la prima de tu seguro de casa si instalas una alarma antirrobo o un sistema de seguridad en casa más sofisticado, vinculado a un sistema de vigilancia exterior. Es probable que el descuento sea mayor con el sistema de seguridad para el hogar, dice Michael Barry, vocero del Insurance Information Institute, un grupo de la industria de seguros con sede en Nueva York.

Algunas aseguradoras solicitarán un “certificado de alarma” que demuestre que el sistema se comunica con la policía local o una compañía de seguridad privada, señala Barry.

El descuento: la cantidad que puedes ahorrar varía, pero los descuentos para alarmas antirrobo independientes oscilan entre el 2 y el 5% entre las aseguradoras de Maine, por ejemplo, incluido Travelers y varias compañías regionales, dice Gary Blackwell, que opera una agencia de seguros independiente en Corinto, Maine.

Y si tienes un sistema de seguridad para el hogar, podrías reducir la prima en un 2 o 3% adicional, agrega.

2. Mejora los principales sistemas domésticos

Si actualizas los sistemas eléctricos, de calefacción y de plomería en tu hogar, la aseguradora del hogar puede reducir tu prima porque el hogar será menos vulnerable a incendios o inundaciones debido a una ruptura dentro de la tubería, que está cubierta por el seguro de propietarios.

El descuento: Farmers Insurance ofrece un recorte promedio del 6% en la prima cuando reemplazas por completo la plomería durante una remodelación; obtendrás un 2% adicional si reparas completamente el sistema eléctrico.

Para casas nuevas o remodeladas, Amica ofrece descuentos en la prima total de hasta 33%. Pero Lynn Malloney, vicepresidente asistente principal de Amica, dice que los criterios dependen del tipo de mejora, y la elegibilidad varía de un estado a otro.

3. Reemplaza el techo

En 20 estados propensos al granizo, reemplazar el techo puede generar un descuento de «antigüedad del techo». En otros casos, es posible que tengas que instalar un tipo específico de techo para obtener una reducción en el seguro de vivienda. Varias aseguradoras recortarán las primas para los clientes en áreas propensas a huracanes, tornados o incendios forestales, por ejemplo, si se compra un techo “fortificado” hecho de materiales más resistentes, dice Susan Millerick, portavoz del Instituto de Seguros para Negocios y Seguridad del Hogar, con sede en Tampa, Fla.

El descuento: State Farm ofrece un descuento de hasta 35% para techos resistentes a los impactos en algunos estados, para reducir cualquier daño causado por el granizo y otros objetos transportados por el viento. Los descuentos varían, sin embargo, dependiendo de la ubicación.

Kathy Ziprick, vocera de DaVinci Roofscapes, con sede en Lenexa, Kansas dice que los clientes que han reemplazado los techos por versiones fortificadas han informado descuentos de primas de sus aseguradoras que van del 5 al 15%, o más. “Los descuentos parecen ser más altos en California, donde los incendios son más comunes”, sostiene.

Cuando las aseguradoras ofrecen descuentos debido a los nuevos techos, solo pueden hacerlo para ciertos productos de fabricantes específicos. Consulta con tu operador antes de reemplazar el techo. State Farm, por ejemplo, publica listas de materiales de techado elegibles para titulares de pólizas en 26 estados, así como en Alberta, Canadá. La aseguradora ofrece descuentos en tejas de composición asfáltica, tejas de arcilla, tejas de concreto, metal y tejas de pizarra, entre otros.

En los estados propensos a las tormentas de viento, la adición de dispositivos de protección, como los clips de techo, podría generar ahorros. En Connecticut, Florida, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur, por ejemplo, USAA ofrece descuentos para otras mejoras relacionadas con tormentas, como persianas para tormentas.

4. Agregar sensores y detectores

Dependiendo de dónde vivas, añadir detectores de humo o sistemas de sensores que detectan fugas de gas o cambios extremos de temperatura podría reducir la factura de seguros.

Blackwell, el agente de seguros de Maine, señala que algunos de sus clientes han ahorrado en primas instalando “alarmas de congelación”: cuando no están en casa y la temperatura en sus casas cae por debajo de un número preestablecido, el sistema contactará a una persona designada por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico. Esa persona puede ajustar la configuración de calor.

El descuento: aunque se requieren detectores de humo en la mayor parte del país y a menudo no implican un descuento, vale la pena verificar si puedes obtener un descuento en tu prima. Algunas aseguradoras pueden ofrecer de 2 a 5% de descuento por esos dispositivos, dice Blackwell.

Para los sistemas que detectan fugas de gas o cambios extremos de temperatura, Blackwell dice que algunas aseguradoras darán un descuento del 3 al 5%.

State Farm dice que ofrece descuentos de hasta 6% para hogares con ciertas alarmas de incendio, humo o antirrobo. Travelers ofrece un descuento para hogares equipados con tecnología de hogar inteligente que te permite saber de forma remota cuando ocurre un incendio o robo.

Si tienes un sistema de detección de fugas de agua en el hogar, Farmers Insurance dice que reduce un promedio del 3% de la prima cobrada. Tal detector te avisa de posibles fugas de tubería casi instantáneamente. “Le da a los propietarios la oportunidad de cerrar la válvula de agua principal antes de que ocurra demasiado daño a causa del agua”, dice Farmers Kraft.

5. Obtén un generador

Tu aseguradora puede recompensarte si instalas un generador. Un generador en funcionamiento ayuda a garantizar que los sistemas y aparatos que funcionan con electricidad, como unidades de aire acondicionado central, deshumidificadores, refrigeradores y bombas de sumidero, continúen funcionando durante y después de un corte de energía.

El mantenimiento de esos sistemas puede reducir la probabilidad de contratiempos costosos y reclamos de seguros por peligros tales como sótanos inundados por tuberías reventadas. (El seguro para propietarios cubre las inundaciones causadas por un mal funcionamiento en los sistemas de tu propia casa; para las inundaciones causadas por agua o barro provenientes del exterior, necesitarás seguro contra inundaciones).

El descuento: Amica ofrece descuentos del 4 al 10% en la parte de la propiedad de tu póliza para propietarios, si tienes un generador automático. El descuento específico depende del lugar donde vives.

Natalie DiCecca, directora de operaciones de Gordon Atlantic Insurance, una agencia con sede en Norwell, Massachusetts, dice que los operadores regionales que su compañía representa ofrecen descuentos de entre el 5 y el 10% de la prima de propietarios. En la póliza típica de $ 1,500 que sus clientes compran, es un ahorro anual de hasta $ 150 por año.

Para ser elegibles, los propietarios deben demostrarles a las aseguradoras que el generador está instalado de forma permanente por un profesional con licencia, dice DiCecca.

Otras formas de reducir costos

Hay muchas otras formas de reducir la prima de seguro de tu casa. Algunas aseguradoras ofrecen un descuento del 5% a los propietarios de viviendas en áreas expuestas al fuego que, por ejemplo, cortan los arbustos secos cerca de las viviendas y dependencias. Sin embargo, para obtener el descuento, tu comunidad debe participar en el programa Firewise patrocinado por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios. El programa les enseña a las personas cómo adaptarse a la vida con incendios forestales y alienta a los vecinos a trabajar juntos y tomar medidas para evitar pérdidas.

Los consumidores también pueden ahorrar en la prima aumentando su deducible. Debido a que el seguro está destinado a cubrir grandes pérdidas, un deducible de $ 1,000 es una mejor opción que un deducible de $ 500. Por supuesto, con un deducible más alto, debes tener más dinero ahorrado para sufragar el gasto de cualquier cosa que vaya mal.

Otra estrategia para ahorrar es comprar la póliza de vivienda y del auto de una sola aseguradora, lo que podría reducir las primas para ambos tipos de cobertura en un 20%, señala DiCecca.

Para asegurarte de obtener el mejor precio, busca y compara aproximadamente cada 3 años para encontrar los mejores operadores de seguros para propietarios de vivienda. Las encuestas de Consumer Reports muestran que la mayoría de las personas no comparan regularmente los seguros de propietarios de vivienda y pueden perderse la oportunidad de un ahorro significativo.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.