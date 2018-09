UEFA Liga de Naciones: Alemania vs. Francia, horario y canales de TV

No pierdas detalle de la primera fecha del nuevo torneo de selecciones en Europa

Alemania, cuya temprana eliminación en Rusia en el pasado Mundial aún duele, y Francia, vigente campeón, se miden este jueves en Munich en la Liga de Naciones en un duelo de titanes que servirá para calibrar el actual nivel de ambos.

Las dos selecciones son los dos últimos campeones del mundo, pero también la mejor y acaso la peor o al menos la gran decepción de Rusia 2018. Ambos representativos empiezan la nueva competición ideada por la UEFA en situaciones diametralmente opuestas.

Mientras que Francia, dos veces campeona del mundo y otras tantas de Europa, todavía tiene fresca la alegría del título mundial conseguido en verano, Alemania, con cuatro cetros universales y tres continentales, sigue arrastrando la vergüenza de la eliminación en la fase de grupos.

La Alemania de Joachim Löw intentará pasar página a la debacle en su primer partido en el que recibirá en Munich a la Francia de Didier Deschamps.

Las bajas más notables son las de Mesut Özil, que renunció a la selección, y Sami Khedira, que no fue convocado, mientras que las novedades son los defensas Thilo Kehrer y Nico Schulz y el centrocampista Kai Havertz y el llamado del delantero del Manchester City, Leroy Sané.

Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, y Kylian Mbappé del París Saint-Germain (PSG), son los cabezas de cartel de la pragmática y efectiva selección gala, que luce de solidez defensiva con Samuel Umtiti (Barcelona) y Raphäel Varane (Real Madrid).

El desafío de “les bleus” es mantener la ambición y el hambre después de haber tocado el techo mundial en Moscú.

¿Lo lograrán? ¿Alemania mostrará que Rusia fue sólo la némesis a su soberbia?

Alineaciones probables:

Alemania: Neuer; Kimmich, Boateng, Hummels, Schulz; Kroos, Goretzka; Brandt, Müller, Reus; Werner.

Seleccionador: Joachim Löw.

Francia: Arreola; Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernández; Kanté, Pogba, Matuidi; Mbappé, Griezmann y Giroud.

Seleccionador: Didier Deschamps.

NO TE LO PIERDAS

Partido: Alemania vs. Francia

Estadio: Allianz Arena de Munich

Fecha: jueves 6 de septiembre

Hora: 2:45 PM Este / 1:45 PM Centro / 11:45 AM Pacífico

Canales de transmisión

EEUU: Univision Deportes, UniMás, ESPN2

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere