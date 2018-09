Trump niega que su gobierno sea un “manicomio”

Sigue creciendo el huracán político en torno al nuevo libro que revela graves intimidades del círculo cercano al presidente Donald Trump.

Una vez más y acorralado por sus propias palabras recogidas por el libro “Miedo: Trump en la Casa Blanca”, el primer mandatario busca una forma de salir ileso.

Es así como este viernes Trump vuelve a atacar de nuevo como una “estafa” el libro del periodista Bob Woodward, muy crítico con el mandatario y que dibuja una Casa Blanca de “manicomio”, y que ha irritado al mandatario.

“El libro de Woodward es una estafa. No hablo de la manera en la que me citan. Si lo hiciese no habría sido elegido Presidente. Esas citas son inventadas”, subrayó Trump en su cuenta de Twitter.

The Woodward book is a scam. I don’t talk the way I am quoted. If I did I would not have been elected President. These quotes were made up. The author uses every trick in the book to demean and belittle. I wish the people could see the real facts – and our country is doing GREAT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2018