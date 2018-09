Carmen Villalobos se despide de ‘La Diabla’ tras final de ‘Sin senos sí hay paraíso 3’

Majida Issa concluyó su ciclo en la exitosa serie de Telemundo

Se acabó la tercera temporada de “Sin senos sí hay paraíso 3” y las emocionas están a flor de piel. Tras la conclusión de la exitosa serie de Telemundo, hubo una salida de una actriz que conmovió a la protagonista de la saga, Carmen Villalobos.

Como bien saben, Majida Issa, salió del proyecto y ahora Kimberly Reyes será quien de vida a “La Diabla” en la cuarta temporada de la historia de Gustavo Bolívar.

Villalobos tomó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a su compañera de trabajo.

“Noche especial y llena de sentimientos. No solo terminó la tercera temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’, si no que mi adorada Majida Issa también termina su ciclo con nosotros“, escribió la actriz.

“Mi Majida, hubiera querido tener más escenas contigo. Cómo lo digo en mis entrevistas, para mi eres de la mejores actrices colombianas que hay en el momento, y soy la más feliz de haber podido compartir el set contigo. Gracias por tu increíble interpretación cómo ‘La Diabla’, dejaste una huella imborrable y el público se quedará con eso. Solo deseo que sigan los éxitos en tu carrera profesional y en tu vida mi Maji bella. Este proyecto me regaló una amiga para toda la vida! Te quiero demasiado“, concluyó.

Issa, a quien próximamente veremos como Alejandra Guzmán en una bioserie de la cantante, respondió el lindo mensaje.

“Mi Carmencita hermosa, me hiciste llorar. Gracias infinitas por tu amistad, amor y generosidad. Que la vida nos regale la felicidad de volver a trabajar juntas pronto porque en la vida personal ya te me quedaste en el corazón. De mí no te libras. Te quiero con el alma entera y te deseo lo mejor siempre“, escribió Issa.