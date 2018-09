“No esperes a que la política te agreda para entender la importancia de votar”

Y las políticas antiinmigrantes de Donald Trump y su retórica insultante parecen ser un motor de movilización de votantes

KISSIMMEE, Florida – La elección intermedia del 6 de noviembre se perfila como tan trascendental en el curso de nuestra democracia, que incluso personas que todavía no son ciudadanas están tratando de que quienes sí lo son ejerzan ese privilegiado derecho.

Tal es el caso de la venezolana María García, quien hace apenas tres años llegó desde Venezuela a Orlando, Florida, tras ser perseguida, dice, por su propio gobierno.

Ahora, por segunda ocasión, participa de la campaña Respeta Mi Gente que busca movilizar votantes de la Florida Central a las urnas.

María narra que utiliza su experiencia personal y la situación política que vive su país para inculcar en la gente la importancia de votar y de hacerlo de manera informada y consciente.

“A las personas que yo notaba que a lo mejor les faltaba un poquito de empuje para ir a votar, que no tenían ese incentivo, yo aprovechaba y compartía mi experiencia. Les decía que la buena elección de un presidente es lo fundamental en un país. Qué sucede: que usted no se interesa por la política hasta que la política lo agrede. Cuando la política te agrede, comienzas a decir: “Yo tengo que participar”. Lamentablemente cuando la política te empieza a agredir, posiblemente ya es muy tarde, que es lo que nos pasó a nosotros (en Venezuela)”, dice María.

“Este país le está dando la posibilidad de que no tenga ni que moverse de su casa, a usted le llega una papeleta para que pueda votar por correo. No tiene que pagar ni un centavo porque ya eso viene prepago. Todas esas facilidades, apóyenlas, porque miren lo que estamos pasando nosotros por un mal gobierno y por habernos equivocado. Y hemos pagado muy caro eso. Entonces la gente, cuando les (hablo de) mi experiencia, de verdad que me han recibido muy bien, me escuchan y yo creo que eso ayuda un poquito”, agrega María.

Enfatiza que obviamente quienes tocan de puerta en puerta como ella, buscando registrar y movilizar votantes, no incitan a los electores a votar por candidatos específicos. Solo les ofrecen la información para que el elector tome una decisión informada.

Pero se ha topado con que son los propios votantes los que aprovechan el intercambio para externar sus preocupaciones.

Y las políticas antiinmigrantes de Donald Trump y su retórica insultante parecen ser un motor de movilización de votantes.

“No sé si todos los otros canvassers lo han sentido, que por lo menos en un 70% u 80% de las personas que tú vas a entrevistar o les tocas la puerta, que no les estás hablando de ningún candidato en particular, te tocan el tema de Trump y no de una manera muy agradable, sino de una manera desagradable. Hablan muchas cosas malas de él, dicen que es una persona racista. Yo siento que la mayoría de los latinos que abordan el tema no están con él, están en contra de sus políticas y eso lo percibí en la campaña anterior”, señala María.

Mientras motiva a la gente a votar, ella espera en algún momento poder ejercer ese privilegio en este país.

“Para mí sería maravilloso, sobre todo porque mi experiencia fue bien difícil en mi país, porque yo trabajé durante 28 años para una organización del estado. Pero los últimos años fui perseguida, con mensajes amenazantes en mi casa. Esas cosas me obligaron a tomar la decisión (de salir de Venezuela)”, recuerda.

“A mí me gustaría decirle a la gente de que ningún país está exento de que le pase lo que nos pasó a nosotros (en Venezuela). Los políticos son un factor muy importante. La gente tiene que saber que es así. Tú no puedes estar ciega y apartada de la política de tu país. Participa, vota”.