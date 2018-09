Henry Cavill cuelga la capa y deja de ser Superman

La excusa parece ser desacuerdos con la agenda de parte de Warner Bros y el actor

Henry Cavill dejará de portar el traje de Superman debido a diversos desacuerdos con Warner Bros. Por esta razón el rostro del actor quedará completamente desligado al del famoso superhéroe de la DC Comics.

Medios como ABC informan que al parecer Cavill no quiso realizar un cameo en la nueva cinta de la empresa “¡Shazam!”, esto según información de The Hollywood Reporter. Todo indica que los representantes legales del actor ya han asegurado que existe por el momento una incompatibilidad en la agenda de ambos involucrados y que por lo tanto Henry no podría participar en dicho proyecto, por mínima que fuera su presencia en éste.

Se sabe que próximamente el intérprete se unirá a la fila de talentos que ya trabaja para Netflix, ya que pasará a protagonizar la serie ‘The witcher’.

La salida del actor por otra parte ahora será tomada como clara justificación para el supuesto cambio que quiere darle Warner a sus proyectos con las cintas de comics. Se dice que la compañía buscará tener talento más joven y orientar sus historias en la exploración de personajes femeninos, como bien ha sido el éxito llevado a la compañía por Gal Gadot en su papel de Wonder Woman.

Cabe señalar que la empresa pretender acortar la larga brecha que ha sembrado Marvel con sus historias. Y es que la diferencia actual entre ambos es abismal, ya que desde un principio Marvel organizó una historia clara para contar, y la incorporación de sus personajes se fue cumpliendo según las fases de revelación del villano máximo que en este caso es Thanos. Situación contraria con DC Comics cuyo trayecto aún no queda del todo claro, más que con la formación o creación de la Liga de la Justicia, la cual queda desbarata sin Superman, y bajo problemas con la situación de salud bajo la que se encuentra Ben Affleck quien le da vida a Batman.