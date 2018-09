Los padres mueren en un accidente y algo increíble sucede cuando venden su auto

Un amigo de la familia también lanzó una página GoFundMe para los niños.

El 5 de mayo de 2018, Nicole y Brent Keryluke salieron a dar una vuelta en motocicleta y murieron instantáneamente al ser atropellados por un camión.

Sus dos hijos Arielle, de 6 años, y Liam, de 3, pasaron al cuidado de sus abuelos, Ben y Marilyn.

Tanto Liam como Arielle tienen discapacidades auditivas severas que requieren audífonos caros y viajes a Calgary para recibir tratamiento.

El sábado, Ben tomó una decisión difícil, vender el Pontiac Parisienne 1973, el auto en el que su hijo había invertido trabajo y tiempo en mantener. Lo llegó a Electric Garage Auctions para subastarlo.

La familia no quería separarse del vehículo, pero como explicó Ben, realmente no tenía otra opción. No esperaban lo que sucedió después.

Toda la base de clientes y el personal de EG AUCTION se reunieron y pusieron en marcha una emocionante subasta, vendiendo el auto y recaudando aproximadamente $100.000 dólares para la familia.

Pero lo mejor todavía estaba por llegar, porque el comprador final decidió regresar el auto a la familia.

Subieron un vídeo a Facebook explicando cómo se había sucedido todo:

“El auto se vendió por $29,000 dólares y luego fue donado de regreso. Luego se vendió por $30,000 dólares y se donó de regreso. Luego fue por $20,000 dólares y se donó nuevamente. Fue increíble. La gente estaban animando y todos muy emocionados.

Se han recaudado más de $80,000 dólares